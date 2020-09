PSG, Florenzi vu par d'anciens de l'AS Roma

Le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain a marqué les esprits de ceux qui l'ont côtoyé durant sa carrière à l'AS Roma.

Arrivé en cours de semaine en prêt en provenance de l' , Alessandro Florenzi a réalisé des débuts convaincants face à l' ce dimanche soir. Le néo latéral droit du PSG a connu des hauts et des bas ces dernières saisons. Méconnu du grand public, Alessandro Florenzi a été passé au crible par un ancien joueur de l'AS Roma et des personnes l'ayant côtoyé durant ses années en , dont Paolo Rongoni, préparateur physique du club de la Louve lors du passage de Rudi Garcia entre 2013 et 2016.

"C’est une personne très joyeuse, très dynamique à la fois sur le terrain et aussi en dehors. Il a une très bonne hygiène de vie, c’est quelqu’un de sérieux et stable dans sa vie personnelle. Il pousse les entraînements à fond. Il sait très bien que la performance du week-end se construit dans la semaine. Il s’investit beaucoup et est très consciencieux. Je l’ai eu, il était jeune, et il travaillait déjà beaucoup. Il s’est construit dans le temps et aujourd’hui, le PSG va avoir un bon joueur d’expérience", a expliqué l'ancien préparateur physique de l'AS Roma à RMC Sport.

Balzaretti : "Un profil différent de Kehrer"

"Il possède une grande intelligence sur le terrain et il se faisait d’ailleurs remarquer car il faisait la bonne chose au bon moment et c’est ce qui fait le haut niveau. Il a du caractère, c’est un joueur qui mettait le pied voire la tête partout. Je pense qu’il a toujours ce petit grain de folie qui lui permettait de faire des choses extraordinaires. Une équipe a également besoin de porteurs d’eau et lui il sait très bien ce qu’il doit faire. On peut compter sur lui. Il est capable de répéter les efforts, avec un bon volume de jeu. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il s’adaptera très bien à Paris", a ajouté le préparateur physique de l'OL.

Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia, a également été impressionné par l'ailier repositionné en tant que latéral droit : "Flore (prononcez Floré, ndlr) est un garçon extrêmement positif. On arrive le matin à l’entraînement, il a déjà le sourire. Cela a été un vrai plaisir de l’entraîner. Pour un technicien, c’est un régal de travailler avec des joueurs comme ça. Florenzi réfléchit beaucoup quand il est sur la pelouse, il est intelligent et il avait une culture tactique au-dessus de la moyenne. Rudi disait que c’était un couteau suisse. C’est lui qui l’a mis latéral droit parce que Maicon avait un gros souci de genou. Et il s’est rapidement adapté à ce poste avec nous. On se demandait s’il pourrait défendre comme un latéral, mais il s’est bien adapté. Au point où il est devenu le titulaire du poste dans notre esprit".

Ancien coéquipier de Florenzi à Rome, Federico Balzaretti, devenu consultant pour RMC, le voit comme une option intéressante pour le PSG : "C’est un garçon exceptionnel, très travailleur, très sérieux et très famille. C’est facile de bien s’entendre avec lui. C’est une vraie force. Il pourra jouer plus haut sur le terrain si Tuchel le veut. Quand une équipe a beaucoup le ballon comme le PSG, Alessandro est un profil très intéressant. Il est utile pour construire le jeu, de sa propre surface jusqu’à la surface adverse. Techniquement il est très propre, notamment sur les centres. Il apportera des choses très différentes de Kehrer qui n’est pas assez décisif offensivement".