PSG-OM (0-1), Thomas Tuchel : "Un grand match de notre part"

Le coach parisien a pris tout le monde à contre-pied en indiquant après PSG-OM qu'il avait vu "un grand match" de son équipe malgré la défaite (0-1).

Quelle analyse faites-vous de cette défaite ?

Thomas Tuchel : Ça peut arriver dans le foot. On peut perdre un match avec malchance. On a contrôlé le match, on a fait une bonne partie, une grande performance. Je ne suis pas surpris, mais c'était impressionnant quand même. On a contrôlé le match dans toutes les phases. On a récupéré beaucoup de ballons hauts, 28 touches dans la surface adverse. C'était exceptionnel, mais malheureusement on ne peut pas contrôler le résultat. Il y a de la malchance c'est clair. Notre réaction à la fin, c'est trop. Mais il faut séparer notre performance du résultat. J'ai vu un grand match de notre part au vu des circonstances.

Tuchel : « Il faut séparer notre performance du résultat. J’ai vu un grand match de notre part au vu des circonstances » #PSGOM @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 13, 2020

Le PSG démarre la saison avec deux défaites. Pensez-vous que la semaine de vacances laissée à vos joueurs vous coute ces défaites ?

Vous savez qu'à Lisbonne on a joué après quatre mois sans entraînement. Cette équipe a fait quelque chose d'exceptionnel. Il leur fallait des vacances, c'était la seule solution. C'était nécessaire. (...) On manque de buts depuis quelques semaines. On va continuer et si on contunue comme ça on aura des résultats.

Avez-vous pu parler avec Neymar ?

Il m'a dit que c'était une insulte raciste mais je ne l'ai pas entendu sur le terrain.

Tuchel : « #Neymar m’a dit que c’était une insulte raciste. (...) On a tous le même avis. Le racisme ne peut pas exister dans le foot, le sport, notre société. Mais je ne peux pas en faire une affaire, je n’ai pas entendu et l’arbitre non plus » #PSGOM @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 13, 2020

Beaucoup de vos joueurs ont perdu leurs nerfs. Ne devez-vous pas montrer plus de sérénité dans ce domaine ?

On a une équipe avec beaucoup de sudaméricains. Leur mentalité nous donne des choses spéciales. Nous sommes une équipe très émotionnelle. C'est aussi une force pour nous. Sur les trois dernières minutes, ça aurait été mieux qu'on reste plus calme, mais c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'énergie et de caractère également.

Au-delà de son carton rouge, qu'avez-vous pensé du retour de Neymar ? Et qu'avez-vous pensé de Di Maria aussi ?

Je suis très satisfait. Ils ont joué avec un entraînement seulement. On a fait la même chose avec Alessandro Florenzi. Nous sommes très contents de ces performances individuelles. La seule chose à faire, pour gagner en volume, c'est de les faire jouer. Ils doivent jouer, ça fait partie de leur préparation, mais malheureusement on a déjà commencé la ligue. (...) Je ne suis pas surpris, mais c'était très impressionnant. Je n'attendais pas une performance comme ça contre une équipe comme Marseille.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Neymar vient de tweeter : "Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir frappé le visage de ce con". Qu'en pensez-vous ?

Je pense qu'on a tous le même avis. Le racisme ne peut pas exister dans toutes les sociétés, dans le foot, le sport et notre vie. C'est clair. Mais je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. L'arbitre non plus. Je ne peux pas en faire une affaire.

Peut-on avoir des nouvellles de Keylor Navas, absent ce soir ?

Ce n'est pas grave. Il devait être sur le banc, mais il était malade et maintenant il a ressenti une douleur au dos. Il pensait qu'il était prêt à rester sur le banc ce matin, mais dans l'après-midi il a estimé que ce n'était pas possible. Ce n'est pas grand chose.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.