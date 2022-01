PSG : Evra veut voir Mbappé "déraper"

A l'occasion de la sortie de son autobiographie, « I love thise game » (éditions Hugo Sport), Patrice Evra a accordé un long entretien à nos confrères du Parisien.

Interrogé sur le PSG, Evra, fidèle à son habitude, n'a pas mâché ses mots : « Depuis cette remontada, j'ai compris que certains joueurs ne supportent pas la pression. Ici, les médias disent que si Paris gagne le championnat, c'est normal. Mais ça n'est pas « normal » de gagner un titre ! Aujourd'hui, tout est banal et on déroule le tapis rouge aux joueurs. Dani Alves m'a dit : « Certains joueurs ici pensent être des stars, alors qu'ils n'ont jamais rien gagné. » Là, ils ont recruté Messi, mais ça n'est pas lui qui va leur faire gagner la Coupe d'Europe. C'est un collectif, un état d'esprit. »

Concernant Kylian Mbappé, Evra le trouve trop lisse et aimerait le voir afficher son vrai visage : « Il possède une bonne éducation. J'aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien. Sur le terrain, j'espère qu'il pensera à l'équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c'est l'équipe, et pas seulement un seul joueur. »