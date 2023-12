PSG : Enorme rebondissement pour Fabian Ruiz

Blessé contre Le Havre, le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, est désormais fixé sur l’état de sa blessure.

Sorti sur civière face au Havre lors de la 14e journée de Ligue 1, Fabian Ruiz en sait un peu plus sur sa durée d’indisponibilité. Le Paris Saint-Germain vient de recevoir une bonne nouvelle au sujet de son milieu de terrain espagnol. Une information qui devrait réjouir Luis Enrique qui pourra bientôt compter sur l’ancien joueur du Napoli.

La malchance de Fabian Ruiz

Après avoir remplacé Warren Zaire-Emery dans le onze du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz avait réussi à convaincre Luis Enrique. L’international espagnol enchaînait les bonnes prestations sous le maillot parisien. Mais l’ancien joueur de Naples va connaitre un coup d’arrêt. Titulaire contre Le Havre le weekend dernier, Fabian Ruiz a dû céder sa place et est même sorti sur civière. Ce qui laissait présager une grosse blessure et un nouveau casse-tête pour Luis Enrique. Les doutes ont été confirmés lorsque le verdict est tombé : Fabian Ruiz souffre d’une luxation de l’épaule droite sans fracture.

Bonne nouvelle pour Fabian Ruiz

Si Warren Zaire-Emery fera bientôt son retour, Fabian Ruiz ne devrait pas être absent pendant très longtemps non plus. En effet, selon les informations de RMC Sport, la blessure de l’Espagnol ne nécessitera pas une opération. Le milieu de terrain du PSG devrait alors continuer sa rééducation afin d’être prêt à faire son retour dès début 2024. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pourra compter sur ses deux milieux de terrain, Zaire-Emery et Fabian Ruiz. Par contre, le technicien espagnol devra se passer de son compatriote lors des prochaines échéances du PSG contre Nantes, Dortmund, Lille et Metz.