PSG - Donnarumma "excité et heureux" de jouer avec Messi

Le gardien italien espère de tout cœur pouvoir côtoyer Lionel Messi au PSG.

Depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma est arrivé à Paris et a même fait un tour au Camp des loges pour saluer ses nouveaux coéquipiers.

Le gardien de but italien vainqueur de l'Euro 2021 a livré ses premières impressions à nos confrères de Sky Sport Italia : « Ça se passe bien, je suis très heureux de faire partie du PSG et j'espère faire de mon mieux. J'ai rencontré mes coéquipiers. On un bel effectif et je m'entends bien avec eux. »

Un effectif parisien qui pourrait être renforcé par la venue de Lionel Messi. « Je suis content s'il vient à Paris. C'est le meilleur joueur au monde. Je suis excité er heureux de l'avoir dans mon équipe », a-t-il ajouté.

Le gardien est également revenu sur le sacre de la Squadra Azzurra à l'Euro : « C'était un été merveilleux. J'ai toujours l'impression d'y être. Je discute tout le temps avec les joueurs de la sélection de ce que nous avons vécu pendant ces 50 jours ensemble. Cette équipe sera toujours dans mon cœur. Quand nous nous sommes mis en cercle après la finale avec tous les joueurs le staff et Mancini, c'est un moment que je n'oublierai jamais. »