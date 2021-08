PSG : Gianluigi Donnarumma fait ses premiers pas au camp des Loges

Alors qu'il était attendu vendredi au centre d'entraînement de Paris, le gardien italien est venu saluer ses partenaires.

Neymar, Marquinhos, Verratti, Di Maria et Paredes sont attendus vendredi au camp des Loges pour la reprise de l'entraînement. Parmi ce groupe de joueurs à reprendre plus tard pour cause de final de la Copa America ou de l'Euro, le PSG attend aussi sa nouvelle recrue : le gardien champion d'Europe avec l'Italie Gianluigi Donnarumma.

Mais le portier italien a devancé son monde et est venu saluer ses nouveaux partenaires ce jeudi au centre d'entraînement des Parisiens et a même assisté à la séance d'entraînement aux côtés de Mauricio Pochettino.

Une batterie d'examens pour commencer

Sur les images diffusées par le club de la capitale, on peut y voir l'ancien gardien de l'AC Milan, arrivé libre de tout contrat à Paris, tout sourire et bien bronzé. On l'y voit saluer et se présenter à l'ensemble de ses partenaires avec des accolades chaleureuses d'abord pour le technicien argentin mais aussi pour Rafinha, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer ou Mauro Icardi.

S'il a aussi pu croiser Kylian Mbappé, les images le montrent aussi face à Keylor Navas, avec qui la cohabitation devrait être scrutée tout au long de la saison, et ce, alors que le Costaricien sort d'une saison pleine avec le PSG.

Présent au moment du déjeuner, l'Italien a aussi pu rencontrer les plus jeunes éléments du club, dont Denis Franchi, l'autre gardien transalpin. Mais aussi Xavi Simons avec qui il partage le même agent : Mino Raiola.

Comme c'est traditionnellement le cas, Donnarumma devrait procéder vendredi à une batterie d'examens pour jauger son état de forme et ne devrait pas être immédiatement présent sur le terrain d'entraînement. Et encore moins sur la feuille de match du PSG à Troyes, samedi soir.