Mercredi soir, sur la pelouse de la Red Bull Arena, Georginio Wijnaldum démarrera bien. Et la presque tradition selon laquelle, le joueur qui a été envoyé en conférence de presse la veille de la rencontre est titulaire, a été respectée.

LEIPZIG-PSG : LES INFOS ESSENTIELLES

Pour le reste, rien de très surprenant dans le onze dessiné par Mauricio Pochettino pour affronter Leipzig. Le technicien argentin va reconduire Gianluigi Donnarumma, confirmant le fait que les gardiens jouent au moins deux matchs.

Première pour Di Maria en C1 cette saison

Pour le reste, le milieu sera composé de Danilo en pointe basse, de Gini Wijnaldum, donc, et Idrissa Gueye. Dans ce système, il n'est pas non plus impossible de voir le Portugais redescendre pour permettre aux latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi d'être plus offensifs.

Enfin et comme pressenti, le trio d'attaque sera composé d'Angel Di Maria, pour sa première en C1 cette saison, mais aussi de Kylian Mbappé et Neymar.