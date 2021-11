Leipzig-PSG : où regarder le match, à quelle heure, les compos probables...

LEIPZIG-PSG : LES INFOS ESSENTIELLES

Match : Leipzig - PSG

Date : 3 novembre 2021

Horaire : 21.00

Chaînes : Canal+, RMC Sport

La phase de groupes de la Ligue des champions bat son plein, avec des enjeux qui peuvent livrer les premiers verdicts en termes de qualification pour les huitièmes de finale. Dans le groupe A, Leipzig jouera contre une équipe qui a toujours été performante lors des dernières éditions et qui est l'un des principaux candidats à la victoire finale.

Leipzig est toujours à 0 point, alors qu'après le tirage au sort, il était considéré comme le principal candidat pour défier les deux géants que sont le PSG et Manchester City. En trois matchs, ils ont marqué 6 buts et en ont encaissé 11. Ils doivent marquer contre les Parisiens afin de se qualifier pour la Ligue Europa.

Le PSG, après un surprenant match nul 1-1 contre Bruges lors de son premier match, s'est remis sur les rails en battant Manchester City et Leipzig. Les Français sont premiers de leur groupe, ainsi qu'en tête de leur championnat avec huit points d'avance sur Nice.

La première confrontation du groupe entre Leipzig et le PSG a été riche en émotions et en buts. Au final, les Franciliens se sont imposés 3-2 grâce au but précoce de Kylian Mbappé et au doublé de Lionel Messi. Les buts d'André Silva et de Nordi Mukiele n'ont rien donné aux Allemands. Place au match retour !

À QUELLE HEURE EST LE COUP D'ENVOI ?

Le match entre Leipzig et le PSG est prévu pour le mercredi 3 novembre 2021, à la Red Bull Arena de Salzbourg. Le coup d'envoi est fixé à 21h00.

OÙ REGARDER LE MATCH À LA TV ?

Pour regarder ce match de C1 entre Français et Allemands, il faudra se rendre sur Canal+ ou sur RMC Sport.

Bien sûr, il y aura une couverture du match sur Goal, qui dévoilera les choix des deux entraîneurs et vous fera vivre les émotions du défi minute par minute.

QUELLES COMPOSITIONS PROBABLES ?

Marsch déploiera le classique 3-4-2-1, avec une ligne défensive composée de Simakan, Orban et Gvardiol devant Gulacsi. Haidara et Adams seront au cœur du milieu de terrain, avec Mukiele et Angelino sur les flancs. Nukunku et Forsberg joueront entre les lignes derrière Andre Silva.

Pochettino répondra avec un 4-3-3, qui peut se transformer en 4-2-3-1 selon les besoins. Devant Donnarumma, qui devrait être de retour sur le terrain, il y aura une défense à quatre avec Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. Wijnaldum, Danilo Pereira et Gueye seront les trois milieux de terrain. Messi n'a même pas été appelé pour le match, mais Mbappé est de retour et pourrait débuter aux côtés de Di Maria et Neymar.

LEIPZIG (3-4-2-1) : Gulacsi ; Simacan, Orban, Gvardiol ; Mukiele, Haidara, Adams, Angelino ; Nkunku, Forsberg ; Andre Silva.

PSG (4-3-3) : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes ; Wijnaldum, Danilo Pereira, Gueye ; Di Maria, Mbappé, Neymar.