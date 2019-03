PSG, Neymar au Qatar pour faire le point complet sur sa blessure

Après un détour par Paris, l'attaquant brésilien va prendre la direction du Qatar afin d'y faire le point sur son programme de soins.

Arrivé à Paris mercredi matin, Neymar ne sera pas resté très longtemps dans la capitale française. 48 heures après, le Brésilien va être appellé à bouger de nouveau. Il est attendu dans les prochaines heures au Qatar où un point complet sera fait sur son état de santé.

Il passera des examens pendant trois jours

Accompagné de l'équipe médicale du club, Neymar se rend au Golfe et plus précisément au centre d'Aspetar, celui dont les propriétaires et les médecins spécialistes travaillent en étroite collaboration avec le PSG depuis plusieurs années. Pendant 72 heures, un bilan complet sera fait sur l'évolution de sa blessure.

Blessé en janvier dernier, Neymar a rejoint le Brésil au début du mois de février afin d'y suivre un traitement pour soigner sa blessure au pied. L'ancien Barcelonais, dont le retour sur les terrains ne devrait pas se faire avant le mois d'avril, est rentré à Paris juste pour suivre la sortie de son équipe francilienne contre Manchester United en Ligue des Champions. Une rencontre qui a viré au fiasco et ce sous les yeux du Brésilien, présent aux premières loges lorsque le duel a définitivement basculé en faveur des Red Devils.

Une virée dans Golfe pour oublier l'élimination en C1

Après le match et sous le coup de la colère, Neymar s'était emporté et a posté un message très agressif sur les réseaux sociaux à l'encontre des arbitres et de l'UEFA. Une réaction à chaud et qui risque de lui couter cher.

Pour rappel, Neymar avait été immobilisé le 23 janvier dernier lors du match de Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Depuis cette date-là, il a déjà manqué dix matches de son équipe, et il est prévu qu'il en rate six autres, si l'on suit les prévisions avancées concernant son retour sur les terrains.