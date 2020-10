PSG-Dijon : réaction attendue !

À côté de la plaque contre MU (1-2), le PSG se doit de montrer un bien meilleur visage ce samedi (21 h) face à Dijon pour la 8e journée de L1.

Il va falloir réagir ! Méconnaissable mardi en contre (défaite 2-1), le PSG de Thomas Tuchel est attendu au tournant ce samedi (21h) contre au Parc des Princes, pour le compte de la 8e journée de .

De nombreux absents

Sur le plan comptable, il n'y a pas péril en la demeure pour les champions de , à deux points seulement du leader lillois. Mais la prestation indigeste contre MU est venu noircir le tableau d'une équipe qui restait sur cinq victoires consécutives (Metz, Nice, Reims, Angers, Nîmes). Une dynamique positive que le coach parisien entend retrouver face au DFCO avant de rejouer en C1 dès mercredi en , sur le terrain d'Istanbul Basaksehir.

Tuchel "convaincu" que son équipe va réagir

"On déteste perdre et je ne veux pas que ça devienne une habitude. C'est grave de perdre quand on est au PSG et on doit montrer un visage transformé. Il faut rester positifs et pousser cette équipe", disait Tuchel vendredi lors du point presse.

"Tout le monde s'attend à ce que l'on gagne 6-0, mais on ne peut pas penser ainsi. Je suis quand même convaincu que l'on va montrer une réaction. L'équipe l'a toujours fait et on va pousser dans ce sens. Il y a eu cette défaite. Ce n'était pas notre visage et nous devons avancer."

Pour repartir de l'avant, le PSG va devoir retrouver ses fondamentaux. Car mardi, il n'y a pas eu l'intensité ni l'agressivité nécessaires pour espérer bousculer les Red Devils. Il n'y a pas eu ce supplément d'âme, cet esprit d'équipe qui a permis à Paris de s'en tirer plusieurs fois dans la difficulté la saison dernière.

"On doit penser à demain"

Thomas Tuchel veut définitivement tourner la page MU et passer à autre chose : "Dans mon esprit, Manchester c'est fini, mais vous vous ne parlez que de ça. Après Manchester, c'était Manchester. Avant Dijon, on parle de la défaite contre Manchester. Et ce sera pareil après Dijon, on parlera de Manchester et de la Ligue des champions. Ce n'est pas un problème mais on a une manière différente de gérer l'après. On doit penser à demain."

Pour ne plus parler de Manchester, ou au moins s'enlever un petit peu de pression, une victoire contre Dijon serait plus que jamais la bienvenue.