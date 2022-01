PSG-Brest, programmé ce samedi (21h) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, ce sera sûrement sans Lionel Messi. L’Argentin, qui poursuit son protocole de reprise post-Covid, était encore absent à l’entraînement collectif ce vendredi.

Les "Covidés" de retour, sauf Messi

Il avait déjà manqué la séance de jeudi, tout comme Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma ou encore Julian Draxler, également touchés par le virus récemment. Mais "El Fideo", "Gigio" et l’Allemand ont bel et bien participé à l’entraînement du jour. Au contraire de La Pulga, donc.

Les autres absents n’étonneront personne. Neymar, qui continue son travail individualisé en salle pour revenir le plus vite possible, et les joueurs présents à la Coupe d’Afrique des Nations : Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye.

Ramos présent, les jeunes aussi

En dehors de ces joueurs, Mauricio Pochettino pourra compter sur l’intégralité de son groupe. De Sergio Ramos à Kylian Mbappé, en passant par Marco Verratti. Sans oublier les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut, qui s'entraînent avec le groupe depuis plusieurs semaines maintenant.

Pour leur premier match de l’année au Parc des Princes, les Parisiens vont tenter de retrouver le chemin de la victoire après deux matchs nuls en Ligue 1 contre Lorient (1-1) et l’Olympique Lyonnais (1-1). Rendez-vous ce vendredi !