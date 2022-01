PSG : Messi incertain face à Brest

Lionel Messi sera-t-il dans le groupe parisien qui accueille Brest ce week-end ? Plus les jours passent et plus il est permis d'en douter. Revenu le 5 janvier dans la capitale après avoir contracté la Covid-19 peu après Noël, l'Argentin suit depuis un protocole post covid adapté.



Après avoir passé une partie de la première semaine de janvier à s'entraîner à l'écart du groupe parisien, le sextuple Ballon d'or a poursuivi sa reprise dans les mêmes conditions ces derniers jours. Il s'entraînait d'ailleurs encore à l'écart ce jeudi.



Rien n'est encore acté pour son voyage en sélection



Selon nos informations, la récupération post covid de Lionel Messi est plus lente que la normale et le joueur ne serait pas encore à 100%. "Il se sent mieux mais il est conscient de devoir avancer étape par étape", résume-t-on dans son entourage.



Son retour pourrait donc s'effectuer la semaine suivante pour la réception de Reims, contre qui il avait déjà connu ses premières minutes en L1, le 30 août dernier. Dans la foulée, Paris pourrait conserver sa star, alors que les Argentins et les Brésiliens disputent deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde au Qatar (les deux sélections sont déjà qualifiées). Le club négocie actuellement avec la fédération argentine, mais pour le moment, rien n'est encore acté.