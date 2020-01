PSG - De Paris à Londres, Serge Aurier raconte son changement de vie

Lors d’une interview accordée au Telegraph, Aurier a raconté son changement de mode de vie après avoir quitté le PSG en 2017.

Serge Aurier aura passé trois saisons sous les couleurs du . Avec de bons moments, évidemment, et tous ces titres remportés, mais également d’autres plus pénibles : la remontada, l’épisode Périscope ou encore celui des chaussettes…

Mais une chose semble certaine : son départ en 2017 lui a fait beaucoup de bien tant celui-ci devenait inévitable. À Paris, on ne regardait plus Aurier le joueur, mais Serge le bandit. Avec , du côté de Londres, l’Ivoirien savoure le fait de pouvoir se concentrer uniquement sur le football.

«Quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG...»

«Je suis de Paris et, quand vous êtes de Paris et que vous jouez au PSG, ce n’est pas bien car vous avez vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. Vous ne voulez pas quitter vos amis car sinon, ils diront que vous avez changé. C’est vraiment difficile de travailler sérieusement. Ici, je suis bien. J’ai de bons amis et je ne sors pas trop», a raconté le latéral droit à l’occasion d’une interview accordée à The Telegraph.

Conscient de ses erreurs, Aurier regrette bien évidemment certaines commises par le passé : «Bien sûr que je regrette car ce n’est pas moi. Ma famille, quand elle me parlait de ça, me disait aussi que ce n’était pas moi. Maintenant, je fais attention. J’étais jeune mais je vais mieux. J’ai une fille et ma vie a changé. En , les gens sont uniquement intéressés par mon football et c’est mieux pour moi», a savouré Aurier. Que la belle histoire continue…