PSG – Clermont : La nouvelle réponse cinglante de Luis Enrique sur Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a encore lâché une réponse cinglante sur Kylian Mbappé à la veille de la réception de Clermont.

Le Paris Saint-Germain affronte Clermont samedi à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. A 24 heures de la rencontre, Luis Enrique était en conférence de presse vendredi comme à l’accoutumée. Le technicien français une fois encore, a été confronté à une question sur Kylian Mbappé. Et, sa réponse n’a pas été des plus agréables.

Luis Enrique prévient ses joueurs avant Clermont

Trois jours seulement après avoir décroché sa qualification en finale de Coupe de France face à Rennes (1-0), le PSG est déjà de retour aux affaires en Ligue 1. Le club parisien sera opposé à Clermont samedi dans un match qui devrait servir de test pour les 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre le Barça, mercredi prochain. Avec cet enchainement de rencontres, Luis Enrique a une manière propre à lui de gérer ses joueurs.

« Avant de préparer la saison, on analyse le calendrier. Il y a beaucoup de variables : le temps de jeu, les joueurs appelés en sélection... On ajuste en fonction de tout ça. Cette prévision est toujours adaptable. Le plus important tout de suite c'est de jouer et gagner encore des matchs parce qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1. On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont », explique-t-il face aux médias.

La réponse sèche de Luis Enrique sur Mbappé

L’enchainement des matchs contraint notamment Luis Enrique a s’appuyer sur tout son effectif au point de se passer même parfois de Kylian Mbappé. Mais l’ancien coach du Barça avoue en effet qu’il a toujours évolué ainsi dans toutes ses équipes. « Je n'ai jamais eu une équipe avec 12-13 titulaires. J'ai toujours fait autrement. Le joueur doit se sentir impliqué. Si quelqu'un est meilleur que toi, il joue », confie Luis Enrique.

A la question ensuite de savoir s’il considérait Mbappé comme le meilleur joueur du monde, le tacticien espagnol a laissé le soin aux médias d’y répondre eux-mêmes. « Est-il le meilleur joueur du monde ? Si on considère les chiffres, vous répondez à toutes les questions », lâche Luis Enrique. Kylian Mbappé totalise notamment 39 buts dont 25 en Ligue 1 et 8 en C1 en plus de 8 passes décisives cette saison, le tout en 39 matchs TCC.