PSG, Christophe Dugarry fracasse Luis Enrique

Christophe Dugarry a tenu des propos cinglants à l’encontre de Luis Enrique, lundi.

Les relations entre Luis Enrique et la presse française ne risquent pas de s’améliorer se sitôt. Après qu’il a pris de haut une journaliste mardi dernier, l’image du technicien espagnol a encore été plus écorchée auprès des médias de l’Hexagone. Plusieurs observateurs ont d’ailleurs monté contre l’entraineur du PSG à l’instar de Christophe Dugarry, ce lundi.

Christophe Dugarry recadre Luis Enrique

Après un début de saison en fanfares, le Paris Saint-Germain marque le pas ces dernières semaines. Hormis la victoire contre Rennes lors de la 6e journée de Ligue 1 (3-1), le club parisien n’arrive plus à s’imposer. Après la défaite contre Arsenal en Ligue des Champions mardi (2-0), le PSG a buté sur l’OGC Nice en clôture de la 7e journée de Ligue 1, dimanche (1-1). Lors du revers contre les Gunners, justement, Luis Enrique n’avait pas bonne mine en conférence de presse où il s’est d’ailleurs braqué contre la journaliste, Margot Dumont, de Canal+. Une situation que Christophe Dugarry n’a pas manqué de fustiger, ce lundi.

« Avec Luis Enrique, j’ai l’impression d’avoir Dédé l’embrouille en face de moi, que le mec est toujours en train d’essayer de m’embrouiller, de me feinter ou de me dribbler. C’est ça qui m’agace un peu. Il se met ses propres objectifs et après il se les enlève, puis il se les remet. Il dit des choses et son contraire. Quand il est de bonne humeur, ses conférences de presse sont pas mal, intéressantes. Tu vois un mec souriant, agréable et sympa. Et puis quand les choses ne se passent pas comme il veut, il ne parle plus à personne. Et puis là il va s’en prendre à (Ousmane) Dembélé, à la journaliste (Margot Dumont), à Pierre, à Paul, à Jacques. Tu ne sais pas. Moi, c’est ça qui me dérange. Je suis prêt à attendre le temps qu’il faut, ça ne me pose aucun problème. Moi, j’ai tout mon temps », rumine l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.

Dugarry dézingue Luis Enrique et le PSG

Le dérapage de Luis Enrique envers la journaliste avait été précédé de la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé contre Arsenal. De retour dans le groupe dimanche, l’international français n’a pu empêcher le PSG de concéder le nul contre le Gym. Alors que Paris (2e, 17 pts) a perdu la première place au profit de Monaco (1er, 19 pts), Christophe Dugarry estime que l’équipe de Luis Enrique est loin d’être flamboyante cette saison.

« Il n’y a pas que le PSG, il y a d’autres matches qui se regardent avec beaucoup de plaisir (…) Concernant le jeu, je n’ai pas l’impression pour l’instant de voir un immense progrès de l’équipe collectivement. Alors, il se compare avec Mikel Arteta, avec Pep Guardiola, il faudrait un peu plus de temps pour en arriver là. Je m’y perds. Il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes (…) Je n’arrive pas à comprendre où veut aller Luis Enrique. Sur ce que je vois depuis un an et demi, je n’ai pas l’impression de voir d’immenses progrès », lâche l’ancien joueur de l’OM visiblement très remonté contre Luis Enrique.