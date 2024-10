Arsenal - PSG, Luis Enrique se braque face à une journaliste

Arsenal vs Paris Saint-Germain

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a refoulé une journaliste après la défaite contre Arsenal, mardi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Arsenal, mardi soir, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. En manque d'inspiration, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face aux Gunners et concèdent ainsi leur première défaite de la saison (2-0). Le technicien espagnol, justement, a livré ses impressions en fin de rencontre.

Luis Enrique s'incline devant la maîtrise des Gunners

C'est un jour sans pour le PSG. Privé d'Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires, le club de la capitale n'a pas réussi à obtenir un résultat positif à Londres face à Arsenal. En outre, les Parisiens ont livré une prestation moins convaincante pour la deuxième fois de suite en Ligue des Champions après la victoire poussive face à Gérone, il y a deux semaines. Luis Enrique reconnaît d'ailleurs que son équipe n'était pas à la hauteur face aux Gunners.

L'article continue ci-dessous

« Je crois que le match en termes d’intensité a été très élevé, avec un Arsenal très agressif et dangereux. Ils nous ont été supérieurs dans chaque duel en 1e mi-temps. Et à partir de 2-0, le match change. On n’a pas été à la hauteur. Arsenal a été meilleur », lance le coach du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique rabroue une journaliste pour Dembélé

Malgré l'absence d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique a encore décidé d'évoluer sans un véritable avant-centre en laissant encore Randal Kolo Muani sur le banc au coup d'envoi. L'international français est ensuite entré en jeu en seconde période mais n'a rien pu faire pour éviter cette défaite au Paris Saint-Germain. Pour autant, Luis Enrique refuse d'expliquer sa tactique.

« Mon cadre tactique ? Non, je n’ai aucune intention de l’expliquer. Parce que vous ne le comprendriez pas. Il va falloir corriger des choses, mais je ne vous l’explique pas », lâche-t-il avant de se braquer face à une nouvelle question de Margon Dumont sur Ousmane Dembélé. « Dembélé ? Pas de réponse », lance Luis Enrique à la journaliste. Un énième défaut de communication qui exaspère David Ginola.

« Le président il faut qu’il ait suffisamment de poids pour dire que jusque-là je t’ai suivi, mais là je ne suis pas d’accord et il faut que ça change. Il (Luis Enrique) a un devoir de statut », a cinglé l'ancien joueur du PSG.