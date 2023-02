PSG : Ce que Neymar a dit à Benjamin Pavard après son attentat sur Lionel Messi !

Neymar a exprimé sa colère envers Benjamin Pavard pour le tacle sur Lionel Messi qui a valu à la star du Bayern d'être expulsée contre le PSG.

Pavard et Neymar se sont livrés une bataille acharnée tout au long du huitième de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, mardi, qui a finalement vu les visiteurs s'imposer 1-0. Le défenseur a reçu un carton pour une faute sur le Brésilien et a été expulsé en fin de match après avoir reçu son deuxième carton jaune du match pour une faute imprudente sur Lionel Messi.

"Tu es fou"

Neymar s'est approché de Pavard après son carton rouge et a été clairement vu en train de crier "Tu es fou" au défenseur en pointant sa tête. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a fait l'éloge de Pavard après le match, malgré le carton rouge. Pavard sera suspendu pour le match retour à l'Allianz Arena le 8 mars.

"Le carton rouge n'est pas très bon, d'autant plus que 'Benji' a fait un match brillant", a déclaré Nagelsmann. "C'était une situation difficile avec beaucoup de vitesse sur Messi. C'était du 50-50, entre tacler ou non. Ce n'est pas très bon pour le match retour mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il a été brillant donc c'est important".

Le Bayern abordera le match retour avec l'avantage du terrain et une courte avance grâce au but de Kingsley Coman à Paris. Nagelsmann a admis qu'il avait été surpris par la performance du PSG, car le Bayern a pu dominer la possession du ballon pendant les 90 minutes.

"Vous avez eu le sentiment que nous étions très surpris d'avoir autant le ballon et que Paris voulait en faire relativement peu", a-t-il ajouté. "Je savais qu'ils défendent toujours en profondeur, mais le fait qu'ils soient si passifs et si très profonds et qu'ils ne soient pas vraiment conçus pour gagner le ballon m'a un peu surpris."

Le Bayern s'est qualifié pour le tour suivant à chacune des 12 dernières occasions où il a remporté le match aller d'un match à élimination directe en Ligue des champions. L'équipe de Nagelsmann reprend la compétition en Bundesliga samedi contre le Borussia Mönchengladbach. Le PSG, quant à lui, espère mettre fin à une série de trois défaites consécutives en affrontant Lille en Ligue 1 le lendemain.