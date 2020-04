PSG, Cavani finalement prêt à rester ?

Proche de l'Atletico Madrid cet hiver, l'Uruguayen pourrait finalement prolonger son contrat avec le club de la capitale.

L'Atletico Madrid, Boca Juniors et dernièrement, de nombreux clubs ont été annoncé sur la piste d'Edinson Cavani. En fin de contrat au mois de juin avec le , l'attaquant uruguayen était proche de quitter le club de la capitale lors du mercato hivernal afin de rejoindre les Colchoneros et d'évoluer sous les ordres de Diego Simeone. Le club espagnol est considéré comme la destination favorite de l'ancien napolitain, mais aucun club n'a pour le moment enregistré la signature de ce dernier.

Si son ancien coéquipier avec l' , Diego Forlan, a récemment milité pour sa venue à Boca Juniors, ou que l'arrivée de nouveaux investisseurs à Newcastle pourraient le convaincre de tenter sa chance en , Edinson Cavani pourrait tout aussi bien poursuivre son aventure au PSG. Selon les informations de L'Equipe, l'Uruguayen ne serait pas contre une prolongation de contrat et attendrait un signe de la part de sa direction.

Un retournement de situation inattendu ?

L'été dernier, les dirigeants du PSG n'étaient pas contre une prolongation de l'Uruguayen mais n'étaient pas pressés non plus. L'arrivée de Mauro Icardi, ses bonnes performances, les blessures de Cavani et sa période sur le banc ont fragilisé la relation entre le club français et le meilleur buteur de l'histoire du club, poussant ce dernier à penser à son avenir et à vouloir quitter le navire parisien dès cet hiver pour avoir du temps de jeu.

Mais avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus, Edinson Cavani avait récupéré sa place de titulaire à la pointe de l'attaque parisienne au détriment de Mauro Icardi, jouant la majorité des matches et retrouvant le chemin des filets. Un retour sur le devant de la scène qui pourrait influencer Edinson Cavani pour son avenir. Une chose est sûre, l'Uruguayen est déterminé à poursuivre sa carrière en Europe pendant une ou deux saisons.

Le Paris Saint-Germain resterait donc une option pour Edinson Cavani. Reste à savoir si les dirigeants du club de la capitale vont vouloir continuer l'aventure avec le meilleur buteur de l'histoire du club ou s'ils vont décider de tourner une page de leur histoire cet été, certainement en privilégiant le recrutement de Mauro Icardi, pour la somme de 70 millions d'euros, et laisser l'Uruguayen aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs.