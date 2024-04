PSG, ça se précise pour Presnel Kimpembe

Les nouvelles sont bonnes pour Presnel Kimpembe, sur le chemin de retour avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain est sur un nuage ces derniers jours. Qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, le club parisien pourrait être sacré champion de France dès ce mercredi. En outre, le PSG a également une finale de Coupe de France à négocier contre l’OL le 25 mai prochain. Cependant, la très bonne nouvelle dans la capitale parisienne en ce début de semaine, c’est le retour imminent de Presnel Kimpembe.

Presnel Kimpembe éloigné des terrains depuis….un an

Presnel Kimpembe n’a plus rejoué au football depuis plus d’un an. Son dernier match remonte au 26 février 2023 lors d’un Classique contre l’OM. Depuis, l’international français n’a plus retrouver les pelouses et enchaine des rechutes. Une situation qui a d’ailleurs obligé le PSG à se renforcer en défense cette saison avec les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Beraldo. Toutefois, Presnel Kimpembe semble s’approcher enfin du bout du tunnel et pourrait bientôt faire son grand retour.

L'article continue ci-dessous

Presnel Kimpembe a retouché le ballon

Le Paris Saint-Germain a publié comme à l’accoutumée, son point médical ce lundi. Dans son communiqué, le club évoque l’état de Presnel Kimpembe qui « poursuit ses exercices de récupération ». « ⁠Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain », a également écrit le club parisien sur son site officiel. Une bonne nouvelle d’autant plus qu’on aperçoit le champion du monde 2018 retoucher le ballon dans une vidéo publiée par le PSG sur les réseaux sociaux. Même s’il semble évident qu’il évite d’aller au contact et ne participe pas aux affrontements, le retour de Presnel Kimpembe sur le rectangle vert est sur la bonne voie.