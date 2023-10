PSG : C’est inadmissible, un journaliste fusille Luis Enrique

Luis Enrique fait à nouveau parler de lui, mais cette fois-ci pour une attitude qui risque de lui coûter cher.

La pluie de critique continue de s’abattre sur Luis Enrique après son attitude à l’encontre du journaliste Alexandre Ruiz.

Enrique est mal barré

Après la victoire de son équipe contre le Stade Rennais en Ligue 1 dimanche soir, l'Espagnol s'est retrouvé au cœur d'une polémique après un échange tendu avec le journaliste Alexandre Ruiz. Cette altercation vient s'ajouter à une liste déjà longue de conflits entre Luis Enrique et les médias, mettant en lumière un comportement qui agace de plus en plus.

C’est un secret de polichinelle que Luis Enrique entretient des relations difficiles avec la presse depuis un certain temps. Son manque d'appréciation pour les médias est manifeste, allant même jusqu'à préférer des interviews en solo sur la plateforme Twitch plutôt que de participer à des conférences de presse lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe nationale espagnole. Cette attitude réfractaire envers les journalistes est alimentée par le sentiment que certains d'entre eux ne mettent en lumière que les aspects négatifs lorsqu'ils lui posent des questions.

Après la victoire du PSG à Rennes dimanche soir, Alexandre Ruiz a interrogé Luis Enrique sur les domaines dans lesquels son équipe pourrait s'améliorer, notamment après un début de match difficile. Cette question a visiblement exaspéré l'entraîneur espagnol, qui a brusquement interrompu l'interview en critiquant vivement le journaliste. Un comportement que n'a pas du tout été apprécié par le journaliste sportif, Thibaud Vezirian.

Il n’en sortira rien de bon pour lui

Dans une réaction à chaud lors de l'émission "Dèj Foot," Thibaud Vezirian a vivement critiqué Luis Enrique, qualifiant son attitude d'inadmissible et de manque de respect flagrant envers les journalistes. « C’est inadmissible de la part de Luis Enrique de manquer de respect à ce point. Il est têtu et se voile la face. C’est un jeu très dangereux et il n’en sortira rien de bon pour lui. Est-ce si difficile d’arrondir les angles et d’expliquer en trois mots que son équipe a encore quelques temps faibles dans un match et que c’est impossible de maîtriser du début à la fin ? », a notamment indiqué Thibaud Vezirian.

Le journaliste a également exprimé sa frustration quant à l'incapacité de Luis Enrique à admettre que son équipe puisse connaître des moments faibles lors d'un match, soulignant qu'il était impossible de maîtriser un match de bout en bout. Cette confrontation entre l'entraîneur et le journaliste a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football.