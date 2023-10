Luis Enrique humilie un journaliste, Daniel Riolo le descend !

Alors qu’il a humilié un journaliste, dimanche, Luis Enrique est sur toutes les lèvres. L’Espagnol n’appréciera pas cette sortie de Daniel Riolo.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a arraché une victoire (1-3) à Rennes lors de la huitième journée de Ligue 1. Après le match, une scène humiliante a surgi. Il s’agit de l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, qui a humilié une journaliste de Free Ligue.

Luis Enrique en colère

Réduit à néant lors du match de la deuxième journée de Ligue des champions par Newcastle United (4-1) la semaine écoulée, le Paris Saint-Germain a pu faire la différence en Ligue 1 ce weekend lors de la huitième journée. En effet, les champions de France ont eu raison du Stade Rennais (1-3) au Stade du Roazhon Park. Mais le PSG n’a pas que gagné le match. Puisque son entraîneur a aussi gagné un duel au bord du terrain contre un journaliste.

Interrogé à la fin du match par le journaliste de Free Ligue 1, Alexandre Ruiz, sur ce qu’il y avait à corriger malgré la victoire, l’ancien coach du FC Barcelone se déchaîne. « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! A toutes les interviews ! C’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre », a-t-il déclaré, tout furieux.

« Pour moi, Rennes a été meilleur que nous lors des 25 premières minutes. Et là je me dis : soit on s’améliore, soit ça va devenir compliqué. Mais ils ne sont pas des machines. Ces messieurs (il montre Ludovic Giuly et Rio Mavuba, ndlr) ont été joueurs. Le football est fait de circonstances. Les jeunes comprennent tout, c’est toi (Alexandre Ruiz) qui ne comprends rien. C’est ce que je pense quand tu me fais des questions », ajoute Luis Enrique.

Un comportement du technicien espagnol très critiqué, et qui a attiré l’attention de Daniel Riolo, qui n’a fait aucun cadeau à l’ancien sélectionneur de la Roja.

Riolo sans pitié contre Luis Enrique

Si la presse espagnole a fustigé le comportement de Luis Enrique à l’issue du match, le journaliste et éditorialiste RMC Sport, Daniel Riolo, connu pour son franc parler, ne fait pas cadeau au technicien espagnol. "C’est méprisant. A une formation d’entraîneurs, face à des, jeunes entraîneurs, s’il veut, il parle comme ça. Là, il est face à deux anciens joueurs. Il y en a un, il ne le connaît même pas (Mavuba, ndlr). Il peut s’informer juste avant à qui il va répondre. S’il respecte un peu les choses, déjà il fait ça", a estimé Daniel Riolo lundi dans l’After sur RMC.

"Pour ce qui est du rapport qu’il a eu avec Alex Ruiz, je n’ai aucun problème à ce que le mec réponde de façon agressive. D’ailleurs, j’encourage les journalistes à lui répondre exactement sur le même ton, parce qu’ils n’ont pas à s’écraser. Moi, ce qui m’énerve le plus chez les journalistes, c’est le ton solennel, révérencieux, alors que si lui te rentre dedans, rentre-lui dedans. Il n’y aucun problème avec ça. Il n’y a pas à respecter sa fonction si lui ne respecte pas la tienne", a poursuivi Riolo.

Enrique, un menteur, selon Riolo

Alors que l’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que son groupe a fait un bon match contre Newcastle United en Ligue des champions (défaite 4-1), le journaliste déplore le manque de franchise de l’ancien coach du Barça.

"Jamais de ma vie, je ne considérerai que je ne suis pas d’égal à égal avec qui que ce soit. Et encore moins dans ce cadre-là. En aucun cas, je n’irai leur cirer les pompes. C’est honteux. C’est ce qu’on déteste des journalistes politique et des journalistes en général. C’est comme ça qu’on a perdu tout notre respect. Parce, justement, ils attendent toujours qu’on leur cire les pompes dans les questions", continue Riolo lors d’un échange animé avec Thibaud Leplat.

"Je n’ai pas de souci avec ses réponses, j’ai des soucis avec ses mensonges. Quand il dit: 'On a fait un bon match à Newcastle (défaite 4-1 en Ligue des champions, NDLR)', il ment." Non seulement, il ment, mais il te prend pour un con (…) Ce qu’il ne doit pas faire, c’est nous prendre pour des crétins", a-t-il conclu.