PSG-Brest : Messi forfait, c’est officiel

C’était attendu, c’est désormais officiel : Lionel Messi ne participera pas à la réception de Brest avec le PSG, programmée ce samedi (21h) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Remis du Covid-19, l’Argentin demeure trop juste physiquement et déclare donc forfait.

De retour avec le groupe la semaine prochaine ?

"Messi, dont l’évolution est bonne, poursuit son travail avec le staff médical et performance et réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine", a précisé le club de la capitale dans son traditionnel point médical d’avant-match.

Un forfait qui n’étonnera personne puisque La Pulga n’a pas participé à la séance collective de jeudi, ni celle de vendredi. Au contraire d’Angel Di Maria et Gianluigi Donnarumma, également touchés par le virus récemment.

Avec l’Argentine, le flou demeure

"Il va mieux et on espère qu’il sera rapidement de retour avec nous", a commenté son entraîneur Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match. En revanche, "aucune décision n’a été prise" au sujet de sa possible convocation avec l’Argentine, a ajouté le coach parisien.

L’Albiceleste, qui affrontera le Chili et la Colombie dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022 le 28 janvier et le 2 février, n’aura dans tous les cas pas besoin de sa star puisqu’elle a d’ores et déjà validé son ticket pour le Qatar.