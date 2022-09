PSG-Brest : Ce que Kimpembe a dit à l'arbitre après son tacle

La fin de match de PSG-Brest a été houleuse et Kimpembe s'en est pris à l'arbitre. Prime Video révèle le contenu de leur altercation.

Samedi, le PSG recevait Brest à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Les Parisiens l'ont emporté 1-0 après avoir souffert en deuxième mi-temps, Donnarumma étant le sauveur de son équipe en détournant un penalty de Slimani.

La fin de rencontre a été marquée par un vilain tacle de Presnel Kimpembe sur Irvin Cardona. Le défenseur n'a pas reçu le moindre avertissement puis, en se relevant, a touché l'arbitre, monsieur Jérémie Pignard.

Pour cette rencontre, Prime Video, le diffuseur de la Ligue 1, avait équipé l'arbitre d'un micro dans le cadre de son émission « Sur écoute ».

L'émission a été diffusée ce dimanche et on en sait un peu plus sur l'altercation entre Kimpembe et Pignard.

Alors qu'il est au sol après son tacle, Kimpembe rouspète et l'arbitre lui répond : « Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer les soigneurs, vous restez deux minutes dehors. Levez-vous, c'est fini! C'est fini, levez-vous ! »

Brendan Chardonnet, joueur de Brest, s'en prend ensuite à Kimpembe et les deux hommes sont séparés par l'arbitre.

« Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! », lance Presnel Kimpembe à Jérémie Pignard en repoussant son bras.

Très énervé, le défenseur du PSG est ensuite calmé par Christophe Galtier. Malgré son tacle, son geste d'humeur et ses paroles, Presnel Kimpemebe n'a pas reçu le moindre avertissement.

Le défenseur avait été averti à la 69e minute et aurait sans doute dû être expulsé. Par ailleurs, en taclant Cardona, Kimpembe s'est blessé et sera indisponible pendant un mois.

