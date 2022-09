PSG-SB29 (1-0) : Comme contre la Juve, le PSG bat Brest en se faisant peur

Le PSG a battu Brest d'une courte tête au Parc de princes et peut remercier Donnarumma, qui a arrêté un penalty.

Quatre jours après sa victoire contre la Juventus, le PSG recevait Brest pour la 7e journée de Ligue 1. Et comme en Ligue des champions contre les Italiens, le PSG s'est fait peur face à Brest.

Neymar encore buteur

Pour cette rencontre, Christophe Galtier ne procédait qu'à deux changements dans son onze de départ : Danilo Pereira prenait la place de Marquinhos en défense centrale et Juan Bernat celle de Nuno Mendes dans le couloir gauche.

En première mi-temps, le PSG a dominait largement les débats et ouvrait logiquement le score par Neymar (son 8e but de la saison en Ligue 1) après une superbe ouverture de Messi à la demi-heure de jeu.

Cinq minutes plus tôt, la VAR avait évité à Brest d'être réduit à dix après un vilain tacle d'Hérelle sur Neymar. Mais le Brésilien étant hors-jeu, le carton rouge du défenseur brestois était annulé.

Le portier Brestois, Marco Bizot, empêchait ensuite son équipe de couler en multipliant les parades face à Messi (44e) et Neymar (45+2e).

Donnarumma sauve le PSG

Au retour des vestiaires, le PSG manquait une nouvelle fois break : après un centre de Mbappé, Messi voyait sa tête s'écraser sur le poteau droit d'un Bizot archi-battu (50e).

Bien qu'ayant la main sur le match, le PSG concédait un penalty consécutif à une faute de Kimpembe sur Noah Fadiga. Mais Gianluigi Donnarumma réalisait une superbe parade et détournait la tentative de Slimani (70e).

Malgré cet échec, Brest se procurait de nouvelles occasions : Brassier (76e) puis Slimani (79e) voyait Donnarumma s'interposer avec brio.

Le PSG manquait clairement de jus en cette fin de rencontre et perdait aussi ses nerfs. Kimpembe écopait d'un carton jaune pour un geste d'humeur sur l'arbitre Jérémie Pignard avant de sortir sur blessure (90+1e).

Le PSG toujours leader

Avec ce succès étriqué, le PSG conserve la première place du classement et compte 19 points après sept journées. Les Parisiens devancent Lens (17 points) et Marseille (16 points et qui joue ce samedi à 21h00 contre Lille).

De son côté, Brest reste englué dans la zone rouge avec une 17e place et cinq petits points.