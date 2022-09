Galtier, Der Zakarian et les réactions après PSG - Brest (1-0)

Paris s’est imposé sur le plus petit des écarts contre Brest. Les joueurs et leur coach ont reconnu que l’adversaire leur a donné du fil à retordre.

Le PSG a poursuivi ce samedi sa série de victoires en championnat. A domicile, les champions de France se sont défaits du Stade Brestois. Mais ce ne fut pas sans mal. Les Franciliens n’ont gagné que sur le plus petit des écarts, et en concédant un pénalty. Au coup de sifflet final, ils n’ont pas eu de soucis pour reconnaitre que la copie produire après la pause était insuffisante. Leurs adversaires, eux, ont regretté de ne pas avoir matérialisé leur réveil en deuxième mi-temps.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Prime Vidéo) : « L’important était de l’emporter. Autant, on a eu beaucoup de situations favorables sans pouvoir prendre nos distances en 1e période, autant en deuxième ça a été plus compliqué. On les a laissé jouer. On était rapidement coupés en deux. On a eu du mal à récupérer le ballon, ou alors très bas. Ca a laissé beaucoup d’espoirs à l’adversaire. Quand on est mené que 0-1, on a l’espoir d’arracher le nul au Parc. Est-ce difficile d’enchainer après la Ligue des Champions ? Il y a eu une telle débauche d’énergie contre la Juventus, physiquement et mentalement. Non ce n’était pas de la suffisance, juste qu’il n’y avait pas le gout de faire d’efforts. Ce qui a rendu la 2e mi-temps très difficile. Heureusement que Gigio (Donnarumma) a été décisif sur le péno. Il devait y avoir une rotation supplémentaire mais Renato s’est blessé. Fabin Ruiz n’avait pas de rythme du tout. Ma réflexion était de mettre la meilleure attaque, essayer de creuser l’écart et faire des changements rapidement. Malheureusement, ça n’a pas été le cas ».

Fabian Ruiz (milieu de terrain du PSG sur Prime Vidéo) : « Très satisfait de mes premiers pas mais surtout de la victoire, qui est très difficile à arracher. Galtier me demande de jouer mon jeu, être moi-même et apporter le plus à l’équipe. Je dois m’inscrire dans cette équipe pour m’imposer, même si je suis conscient qu’il y a plusieurs titulaires potentiels et il faut travailler dur ».

Michel Der Zakarian (entraineur de Brest sur Prime Vidéo) : « On a permis à cette équipe d’avoir beaucoup d’occasions en 1e période, on s’est fait surprendre plusieurs fois. En 2e mi-temps, même s’ils ont mis moins d’intensité, on a mieux récupéré et utilisé le ballon. On s’est créé des opportunités. La 2e mi-temps est de meilleure facture. En prendre 7 ca faisait mal à la tête de tout le monde, maintenant il faut effacer ça. Comme ça on a su le faire en 2e période. Et essayer de produire du jeu, avec plus de justesse dans les déplacements et les passes. Le pénalty ? Slimani est arrivé trop mou et trop décontracté. A l’entrainement, il en faisait de l’autre côté et en fermant le pied. Avec l’envergure qu’a Gigio, le mettre à cette hauteur… ».