PSG - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Le PSG va chercher à se défaire du Stade Brestois afin de conforter sa place de leader de Ligue 1.

Le 7 février prochain, le PSG et Brest vont se défier en 8es de finale de la Coupe de France. Mais, avant cette rencontre, ils ont déjà un bras de fer à livrer en championnat. Ça sera ce samedi au Parc des Princes. Une rencontre intéressante dans la mesure où les deux formations abordent cette opposition avec des dynamiques positives.

Brest a le vent en poupe

Troisième au classement de la Ligue 1, Brest se présente à ce match escorté d’une série de six victoires d’affilée, toutes compétitions confondues. Les Finistériens n’ont par ailleurs plus connu la défaite depuis le déplacement à Monaco le 5 novembre dernier. Depuis la trêve de novembre, c’est même l’équipe qui a glané le plus de points (19 – 6 victoires, 1 nul), marqué le plus de buts (16) et en a encaissé le moins (2) dans l’élite française. Ils sont donc dans les meilleures prédispositions pour réussir un résultat au Parc.

Mais, évidemment affronter le PSG chez lui reste quand même un sacré challenge. Devant son public, l’équipe de Luis Enrique n’a abandonné que cinq points sur ses terres. Il reste en outre sur 10 succès sur les 11 derniers matches de L1. Sans oublier la donnée historique qui dit que Paris n’a plus perdu face à Brest depuis le 26 janvier 1985 (26 confrontations).

Le PSG ne veut rien lâcher

Mbappé et ses coéquipiers attendent les Brestois de pied ferme. Même s’ils ont une avance confortable sur leurs poursuivants, ils ne tiennent absolument pas à vendanger des points. L’idée est, surtout, de continuer sur la même lancée et poursuivre ainsi la montée en puissance en vue du rendez-vous européen contre la Real Sociedad (14 janvier).

Les Franciliens ont tout de même quelques retours à combler encore. Cette semaine, ils ont enregistré le retour de Nuno Mendes à l’entrainement. Néanmoins, le Portugais n’est pas encore apte pour reprendre. Achraf Hakimi est toujours à la CAN, tandis que Presnel Kimpembe et Milan Skriniar restent à l’infirmerie. Pour Luis Enrique, il s’agira donc de combler ces défections, tout en veillant à ne pas en enregistrer d’autres.

Horaire et lieu du match

19e journée de Ligue 1

Dimanche 28 janvier, à 20h45

Stade Parc des Princes (Paris)

PSG – Stade Brestois

Equipes probables de PSG - Brest

PSG : Donnarumma ; Soler, Marquinhos, Danilo, L. Hernandez ; Zaire-Emery, Ugarte, Fabian Ruiz ; O. Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

Brest : Bizot ; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko ; Magnetti, Lees-Melou, M. Camara ; Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

Sur quelle chaine suivre le match PSG - Brest

La rencontre entre le PSG et Brest sera à suivre ce dimanche à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe du groupe, grâce au Pass Ligue 1.