PSG, un retour de taille se profile

Un joueur important pourrait faire son retour dans l’effectif du PSG dans les prochains jours.

La raison principale pour laquelle le PSG a prévu de recruter cet hiver est le forfait de plusieurs de ses joueurs. Le club est décimé par plusieurs blessés notamment en défense. Même si le club compte toujours se renforcer dans ce secteur pour pallier justement ces absences, le retour de blessure de l’un de ces joueurs ravirait encore plus le PSG.

Les pertes du PSG en défense

Certains supporters l’ont peut-être oublié, mais Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont toujours des joueurs du PSG. Les deux joueurs sont gênés par des blessures à répétition qui les ont éloignées des terrains. Le défenseur français et le latéral gauche portugais n’ont encore disputé aucun match avec le club parisien cette saison. Passés par la case opération, Kimpembe et Mendes sont obligés de prendre leur mal en patience, le temps de récupérer et être en mesure de retrouver le rectangle vert. Par ailleurs, le bout du tunnel serait proche pour l’un des deux, notamment, Nuno Mendes.

Nuno Mendes de retour à l’entrainement

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021 en provenance du Sporting Lisbonne, Nuno Mendes est rapidement devenu incontournable dans l’équipe parisienne. Pour sa première saison dans la capitale française, l’international portugais a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues avant de confirmer son statut avec 31 rencontres la saison suivante.

Cependant, Nuno Mendes va connaître un coup d’arrêt en avril 2023 avec une blessure aux ischios-jambiers droit. Depuis lors, le Portugais n’a plus rejoué au football après avoir subi une intervention chirurgicale en septembre 2023. Toutefois, Nuno Mendes pourrait faire son retour sur les pelouses très prochainement. En effet, le PSG a annoncé vendredi que le joueur a effectué une partie de l’entrainement du jour avec l’ensemble du groupe. Bonne nouvelle pour Mendes qui, sauf nouvelle rechute, pourrait rejouer sous les couleurs parisiennes avant la fin de la saison.