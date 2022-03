Equipe de France – Christopher Nkunku : "Avoir la même influence en club qu'en sélection"

Ce mois de mars 2022 est celui des premières pour Christopher Nkunku. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour les matches amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le virevoltant ailier du RB Leipzig a eu l'immense bonheur de fêter sa première cape contre les Eléphants avec une titularisation et beaucoup de temps de jeu puisqu'il n'a été remplacé qu'à un quart d'heure de la fin.

Et ce dimanche, Nkunku a eu droit à sa première conférence de presse en tant qu'international. Et voici ce qu'il faut en retenir.

Sur sa première sélection

C'était un moment exceptionnel pour moi. J'ai vécu une première sélection avec une titularisation. C'était un match engagé face à une équipe technique et physique. Je suis international français et j'espère l'être le plus longtemps possible.

Sur ses retrouvailles avec d'anciens Titis du PSG

C'était un moment fort car ça m'a rappelé des bons souvenirs. On avait beaucoup de choses à se raconter.

Sur l'Afrique du Sud

C'est une équipe physique qui va essayer de venir nous chercher, de nous agresser. Il faudra répondre physiquement et techniquement.

Sur l'impact de sa première sélection

J'étais un peu dans l'appréhension mais maintenant je serai plus à l'aise pour préparer l'Afrique du Sud

Sur une participation à la Coupe du monde

Il y a de bonnes performances à faire en club, cela passera par là pour être sélectionnés.

Sur l'importance de son rôle à Leipzig et comment faire de même avec les Bleus

Aujourd'hui j'ai découvert l'équipe de France. J'essaie de faire mieux à chaque fois. Cela passe par du travail. Aujourd'hui, c'est de la découverte et je vais essayer d'avoir la même influence en club qu'en sélection.

Sur son positionnement en équipe de France

J'occupe le même rôle en club mais les joueurs et les mouvements sont différents. Techniquement, j'aurais pu conserver des ballons. Avec l'excitation, cela m'a fait défaut. Mais je suis conscient de mes qualités.

Sur sa réussite à Leipzig et son choix de rejoindre ce club

Quand j'ai fait le choix de partir à Leipzig c'est avant tout pour le projet sportif. Je n'ai pas tout de suite démarré les matches. Il m'a fallu m'adapter. J'ai continué à travailler. Le fait d'avoir un rôle important dans cette équipe m'a aidé à être appelé en équipe de France.