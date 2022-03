PSG : Moussa Diaby ne regrette pas son départ

Si ses débuts au Paris Saint-Germain avaient été prometteurs, force est de constater que Moussa Diaby a grandement progressé depuis son départ vers l'Allemagne. Sous les couleurs du Bayer Leverkusen, le parisien de naissance, devenu international, a été l'auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Paris, une zone de confort à fuir

Une juste récompense pour celui qui n'avait pas hésité à tout quitter pour progresser. Dans un entretien accordé au Parisien, Moussa Diaby est revenu sur ce choix. "J'étais dans ma zone de confort car je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai tout fait à Paris... Il fallait que je change de contexte, que je découvre un nouveau championnat, une nouvelle langue, de nouvelles personnes. Ce choix n'a pas été facile mais j'ai décidé de le faire à fond".

Heureux loin de la capitale, l'ailier du Bayer Leverkusen n'a toutefois aucune rancune envers son club formateur. "Le PSG reste un club à part dans mon coeur. Je ne peux pas vous dire si je pourrais avoir ma place, mais si j'y étais encore, je donnerais tout pour avoir le même statut au PSG que celui que j'ai actuellement au Bayer Leverkusen. Quand on pense trop à ses ex, on n'avance pas", a-t-il poursuivi, insistant sur la qualité du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui a vu passer de nombreux internationaux tricolores.

8 titis parisiens chez les Bleus

"Cela démontre que le PSG est un bon club formateur et qu'il y a de bons éducateurs. Il faut être patient avec les joueurs, essayer de tirer le meilleur d'eux. La formation parisienne nous permet d'être aujourd'hui huit à Clairefontaine. Et je pense qu'il aurait pu y en avoir plus. Ce sera pour plus tard". L'Ile de France, un vivier de talents envié par le monde entier.