PSG-Bayern : faire de ce rêve une réalité

Le PSG espère passer du rêve à la réalité en remportant sa première Ligue des champions ce dimanche (21 h), face au Bayern Munich.

Le PSG est à une marche d'écrire la plus belle page de son histoire. Ce dimanche (21 h), à l'Estádio da Luz, le club de la capitale va disputer sa première finale de , face au . Le match d'une vie, le match d'un rêve pour les Parisiens, qui pourront compter sur le retour de leur gardien Keylor Navas, et la présence de Marco Verratti, entré en jeu quelques minutes en demie, et remis de sa blessure au mollet droit.

En attendant, "une finale, ça ne se joue pas, ça ce gagne", comme l'a précisé pour Goal l'ancien président Daniel Hechter. Et pour y parvenir le PSG est prêt à se dépouiller, dixit Kylian Mbappé : "Je suis venu ici pour gagner, peu importe ce qui se passe je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour."

En attendant l'apothéose

Il faudra de l'efficacité, un petit peu de réussite et une âme pour espérer soulever le trophée dimanche soir. Mais cette saison, Paris n'a jamais semblé aussi soudé. Un groupe s'est créé. Peut-être la plus grande force de ce PSG. "C'est ce qui a changé, constate Daniel Bravo, vainqueur de la Coupe des coupes en 96. Le PSG a l'équipe qu'il faut depuis longtemps, mais il manquait quelque chose jusqu'ici. Il manquait de la réussite, bien sûr, mais aussi une force collective qu'ils ont cette saison. On l'a vu sur le match retour contre Dortmund. On a senti un déclic. Quelque chose s'est créé."

Thomas Tuchel et ses hommes ne veulent pas réduire ce déclic uniquement au PSG-Dortmund du 11 mars. En revanche, ils ne nient pas le changement. "Tout le monde a vu que quelque chose de spécial s'était passé après le match contre Dortmund, mais je pense que ce groupe est bon depuis le début de la saison, confiait Ander Herrera. Dans les médias, j'ai lu qu’il y avait beaucoup de problèmes à Paris. Des problèmes entre les joueurs, les brésiliens et les français. Moi, j’ai découvert un groupe fantastique. On est ravis d’être ensemble parce qu’on a la possibilité de réaliser quelque chose de très, très grand !"

L'attente est particulièrement forte après les désillusions contre , Barcelone et consorts. À Paris, les supporters se tiennent prêts à vivre une formidable soirée. L'avenue des Champs Elysée sera piétonnisée. Près de 5 000 personnes seront aussi au Parc des Princes pour la diffusion de la rencontre. Un événement unique pour ce PSG, qui rêve toujours plus grand. Un slogan qui n'a sûrement jamais aussi bien porté son nom. En attendant l'apothéose.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.