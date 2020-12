PSG-Basaksehir (5-1), Thomas Tuchel : "Les joueurs ont pris une décision forte"

En conférence de presse après la large victoire 5-1 contre Basaksehir, Thomas Tuchel a tenu à féliciter ses joueurs pour leur geste fort de la veille.

Le PSG s'est assuré la première place de son groupe en s'imposant avec la manière ce mercredi contre Basaksehir (5-1). Un succès porté par Neymar, auteur d'un triplé, qui a reçu les compliments de son entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

Ce dernier est aussi revenu sur les incidents qui ont engendré le report de la rencontre mardi soir, parlant de "courage" et de "décision forte" de la part de ses joueurs qui ont quitté le terrain avec ceux de Basaksehir suite aux propos racistes dont aurait été victime l'adjoint d'Okan Buruk de la part du quatrième arbitre.

Est-ce le match référence du PSG cette saison ?

Thomas Tuchel : Peut-être, mais vous savez bien qu'il faut répondre aux problématiques de chaque match. On a eu beaucoup de phases difficiles cette saison, et notamment durant cette campagne en . Il y a eu de meilleures phases. C'est facile de dire que c'est le match référence. On a fait un match presque parfait avec le ballon et nous sommes très heureux de finir premier du groupe.

Ce match restera dans l'histoire pour d'autres raisons que l'aspect sportif. Estimez-vous que les joueurs ont pris la bonne décision en quittant le terrain mardi soir ? Etes-vous fier d'eux ?

Ils ont pris une décision forte. Ils ont montré de la solidarité avec l'adversaire. Ils ont eu beaucoup de courage. Dans le vestiaire, c'était clair qu'ils voulaient montrer cette réaction. Ce sont des adultes, ils savent ce qu'ils font. Je n'ai pas compris toute la situation, je n'ai pas entendu les mots sur le terrain, mais dans le vestiaire tout était très clair pour nous. Il était nécessaire qu'on montre cette solidarité.

Avez-vous pris conscience de la portée historique de ce qui s'est passé sur le terrain mardi soir ? Comment avez-vous gérer cela avec le groupe ?

Honnêtement, on n'a pas voulu se focaliser sur le sport. On a laissé cette situation se calmer. On en a beaucoup parlé, on a fait un déjeuner ensemble aujourd'hui et on n'a pas parlé du match parce qu'on l'avait déjà préparé la veille. Pour moi, aujourd'hui, c'était nécessaire de ne pas forcer sur le sportif. C'était nécessaire de comprendre mieux les choses, d'avoir du respect pour la vie de chaque joueur. C'était un événement très important, il y a aussi des choses plus importantes que le sport. Les joueurs ont montré qu'il était possible de faire un bon match dans ces conditions malgré tout.

Neymar arrive-t-il encore à vous surprendre quand il fait ce genre de match ?

Non. Ney se sent bien, mais il est aussi nécessaire pour lui d'avoir du rythme. Il a eu une phase compliquée après le Final 8 au parce qu'il a tout donné pour nous. Après, il a eu le Covid. Il a dû bien récupérer et gagner en capacité physique. Aujourd'hui, il retrouve du rythme, il se sent mieux. Il a bien alterné entre le jeu simple et le reste. Il a réalise une performance extraordinaire.

Le bon état d'esprit de votre équipe s'est traduit par le fait que Neymar laisse le penalty à Kylian Mbappé. Comment jugez-vous ce geste ?

C'est un grand geste. Il a donné ce ballon alors qu'il pouvait faire un hat-trick. Ce n'est pas habituel non plus pour Ney de marquer trois buts dans un même match. Il a donné le ballon à Kylian pour qu'il mette fin à sa longue période sans marquer en Ligue des champions. Le coeur de Neymar est très grand. Il pense toujours à ses coéquipiers. Il sait très bien à quel point c'est important pour les attaquants et pour Kylian de marquer.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.