PSG-Barça : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG reçoit le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout !

Dans les rangs du PSG, on prône le calme et la sérénité avant de retrouver Barcelone mercredi au Parc des Princes, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Fort de son succès au Camp Nou (4-1) mi-février, le club de la capitale a déjà un pas en quarts. Mais maintenant, il faut finir le travail. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire il y a quatre ans face à ce même adversaire, le Barça, malgré une victoire 4-0 à l'aller à l'époque. Un match d'un autre temps, comme l'a rappelé Abdou Diallo après la victoire à Brest (3-0) samedi en Coupe de France : "Rhoo... Vous nous saoulez avec la remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça."

Les Parisiens ne veulent plus entendre parler du 6-1 concédé à ce stade de la compétition en 2017. Ils veulent passer à autre chose et oublier "la remontada". Pour s'éviter un nouveau cataclysme face à Messi et sa bande, il faudra rester sérieux mercredi. Absent au match aller, Neymar devrait être de la partie, même s'il pourrait ne pas être suffisamment prêt pour débuter le match. Le Brésilien n'a repris l'entraînement collectif que ces derniers jours. Angel Di Maria, qui a rejoué ce week-end, sera bien présent, au contraire de Moise Kean, buteur à Barcelone et touché par le coronavirus la semaine passée.

Encore une fois, de nombreux regards seront tournés vers Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé retentissant au Camp Nou le 16 février, le natif de Bondy a parfaitement préparé ce rendez-vous en marquant à deux reprises sur le terrain de Brest. Pochettino et sa bande compteront sur lui pour mettre le feu à nouveau dans la défense barcelonaise, qui pourrait être privée de Gerard Piqué et Renald Araujo, respectivement touchés au genou droit et à la cheville droite. Il faudrait un exploit pour que le Barça revienne à hauteur et sorte le Paris Saint-Germain. Mais l'histoire récente a prouvé qu'aucun rebondissement n'était impossible. Alors prudence côté parisien... Non sans une pointe de confiance nécessaire pour ne pas trembler.

Match PSG-Barcelone Date Mercredi 10 mars 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Barça est diffusé par la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Non communiqué Défenseurs Non communiqué Milieux Non communiqué Attaquants Non communiqué

La compo probable : Navas - Kehrer (ou Florenzi), Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Les principaux absents

Moise Kean (Covid-19), Juan Bernat (genou)