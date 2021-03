PSG-Barça: "Vous nous soûlez avec la remontada!"

Abdou Diallo a fait part de sa colère concernant les questions sur la remontada.

Quatre jours avant d’accueillir Barcelone au Parc des Princes, le PSG a rempli sa tâche lors de sa sortie en Coupe contre Brest. Le bilan de la soirée a été parfait pour les joueurs de la capitale, avec une performance intéressante, une qualification au bout, pas de nouveaux blessés et des retours rassurants de quelques éléments à la compétition.

Et après cette qualification du PSG à Brest, c'est la réception du Barça qui s'annonce, mercredi au Parc des Princes, en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Une rencontre forcément escortée par le fantôme de la remontada du match de 2017, au Camp Nou. Et Abdou Diallo ne veut plus entendre parler de cette rencontre.

« Rhoo... Vous nous saoûlez avec la remontada! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. »n a tonné le défenseru parisien.

Après avoir gagné 4-0 à domicile à l'aller, Paris avait lourdement chuté au Camp Nou (6-1) pour finalement petre éliminé. Un souvenir difficile à effacer. pour les Parisiens, même si le contexte est largement différent désormais.

Kylian Mbappé aussi a été sondé sur la question et s'est montré assez rasuré à l'orée de ce choc : "On se prépare normalement, comme on l'a toujours fait, et sereinement surtout".

Diallo a été largement plus prolixe sur la rencontre contre Brest, en zone mixte : "On aime avoir la possession et toucher le ballon. Brest a bien joué, mais on a été tranchants devant. Donc c'est une joie, mais mesurée. Je ne pense pas qu'on avait Barcelone dans les têtes, car beaucoup de joueurs avaient besoin du temps de jeu. On a un peu levé le pied, je ne sais pas pourquoi. On verra à la vidéo. Mais on a rempli le contrat. 21 clean sheets cette saison ? Oui, pour nous les défenseurs c'est une victoire personnelle. Donc on est contents ce soir."

"Une première pour moi avec Danilo Pereira ? On est tous des joueurs de haut niveau, il n'y a pas d'excuse et il faut faire le travail. Neymar ? Il a fait une belle séance hier. On verra comme il se sent. J'espère qu'il sera avec nous. Kehrer a un coup à la cuisse, mais au cas où on a Pembelé et Dagba qui se tiennent prêts et on leur fait confiance".