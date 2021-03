PSG-Barça, De Jong : "C'est mieux si Neymar n'est pas là"

Le milieu de terrain néerlandais veut donner une bonne image du Barça et arracher la qualification pour les quarts de finale.

Le FC Barcelone veut faire sa "remontada" mercredi soir au Parc des Princes. Si le Barça pourra compter sur Lionel Messi, il ne pourra pas compter sur Neymar, acteur majeur de la prouesse réalisée par l'équipe catalane face au PSG en 2017. Le Brésilien évolue désormais dans la capitale française mais va malheureusement manquer ses retrouvailles avec le FC Barcelone. En effet, Neymar est forfait pour le match retour en raison d'une blessure aux adducteurs dont il n'est pas encore suffisamment remis et qui lui avait déjà empêché de jouer à l'aller.

Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, même si à l'aller, en l'absence du Brésilien, Kylian Mbappé a fait très mal aux Catalans en inscrivant un triplé. En conférence de presse ce mardi, Frenkie De Jong a avoué que c'était tout de même mieux pour le FC Barcelone que Neymar soit absent pour ne pas leur compliquer davantage la tâche qui s'annonce ardue : "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas là, pour nous, c'est mieux ou plus facile, je ne sais pas comment dire."

Le Néerlandais a affiché ses ambitions pour le match retour et la suite de la saison : "Je ne sais pas si le 4-1 est juste mais nous avons mal joué ce match aller. Nous y allons pour donner une bonne image de Barcelone. La remontada ? Il faut toujours y croire. Nous y pensons depuis ce week-end et nous essaierons de le prouver demain. Nous sommes toujours unis, ces derniers temps, nous obtenons de bons résultats, vous pouvez le voir contre Séville. Nous sommes ensemble et nous allons à Paris pour gagner et concourir".

"Je veux continuer comme ça"

"Nous devons aller gagner la Coupe et en Liga nous sommes mieux, nous nous battons pour remporter des titres. Je me sens très bien, nous nous entraînons bien et je n'ai aucune gêne. L'année dernière, j'ai joué beaucoup de minutes, j'en suis content et je veux continuer comme ça. Ilaix ? Je ne suis pas très surpris car je le vois à l'entraînement et on voit qu'il a beaucoup de qualité. S'il continue à travailler et à s'améliorer, il a un bel avenir ici", a ajouté l'ancien milieu de l'Ajax.

Après l'élection de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Frenkie De Jong s'est exprimé sur l'arrivée d'un nouveau président à la tête du club catalan : "Nous sommes heureux car maintenant il y a un président au FC Barcelone, c'est très important pour le club. Je ne le connais pas personnellement, je ne lui ai pas parlé maintenant mais je le ferai sûrement à l’avenir. Il nous a souhaité bonne chance, nous allons concourir".

Après un été agité et un début de saison compliqué, les choses rentrent dans l'ordre au FC Barcelone que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais pour redevenir complètement le FC Barcelone, le club catalan va devoir retrouver les sommets sportivement et remporter des titres. Nul doute que le Barça espère frapper un grand coup pour marquer sa nouvelle ère Laporta avec un succès contre le Paris Saint-Germain mercredi soir.