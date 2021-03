PSG, Neymar forfait contre Barcelone

De retour de blessure, le Brésilien ne sera pas dans le groupe pour affronter le FC Barcelone.

Neymar a échoué son contre la montre. En effet, blessé depuis le match de Coupe de France face à Caen à l'aube du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone, l'international brésilien a repris l'entraînement il y a quelques jours, d'abord individuellement puis avec le groupe, et espérait pouvoir disputer le huitième de finale retour de la C1 face à son ancien club, ce mercredi soir, au Parc des Princes.

Le PSG a officialisé le forfait de Neymar pour cette rencontre. Le Brésilien n'aura pas le droit à ses retrouvailles avec son ancien club. Le club de la capitale ne souhaite pas prendre de risque avec l'ancien attaquant blaugrana alors que d'autres échéances importantes arrivent dans les prochaines semaines pour le champion de France en titre, d'autant plus si le PSG parvient à valider son billet pour les quarts de finale de la C1.

L'article continue ci-dessous

Le PSG a publié un communiqué justifiant l'absence de Sergio Rico à l'entraînement de ce mardi matin pour des raisons personnelles. De son côté, Neymar est indisponible. Le Brésilien "a repris l'entraînement partiel avec le groupe la semaine dernière et continuera son travail de reprise individuel. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours". Juan Bernat poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle. Moise Kean est encore à l’isolement dû à la Covid-19", a indiqué le club de la capitale.

Alors que beaucoup s'attendaient à voir Neymar être dans le groupe et mis sur le banc face au FC Barcelone, ce ne sera pas le cas. Le Brésilien, qui a quitté le club catalan contre 222 millions d'euros, à l'été 2017 pour rejoindre le PSG n'aura pas l'occasion de tenter d'éliminer son ancien club et d'affronter son ancien coéquipier et ami, Lionel Messi, qui est en fin de contrat cet été et annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Après le choc face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain va devoir se reconcentrer sur le championnat et tenter de récupérer la place de leader détenu par Lille dans les prochaines semaines. Le PSG va voir son calendrier se corser dans les prochaines semaines et comptera sur l'apport de Neymar. Le PSG affrontera Nantes ce week-end avant les chocs face à l'Olympique Lyonnais, troisième, et Lille, leader, qu'il affrontera également en Coupe de France, entre la fin mars et le début du mois d'avril.