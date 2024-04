PSG - Barça : 5500 euros la place pour voir le match ?

Le prix des places à la revente est démesuré pour le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Barça, ce mercredi.

Hors de prix. Les abonnés au Parc des Princes, en particulier en tribune Paris ou Borelli, ont déjà eu la chance de récupérer leur place pour le très attendu choc de C1 face au vieil ennemi catalan. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance... Et les prix décollent.

Les prix les plus abordables sont en virage. En tribune Boulogne haut: la place la plus abordable de la plateforme Ticketplace est à 279 euros. Pour ceux qui voudraient faire une folie et s'offrir une place au rang 5 en tribune Borelli: une place est en vente pour la bagatelle de 5.500 euros... À ce prix là, le spectacle devra aussi être présent en tribunes.

"Ignoble Barcelone"

"Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement", indique un communiqué du CUP, qui a appelé les supporters à donner de la voix, huit ans et quatre jours après le dernier quart de finale de Ligue des champions, devant le public au Parc des Princes.

"Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu’hostile", poursuit le CUP. "Il est de notre devoir de faire du Parc une forteresse terrifiante pour l’adversaire et avec la détermination de notre équipe qu’elle soit imprenable. Cette équipe, dont la mentalité guerrière et solidaire nous plaît, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés."