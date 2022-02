PSG : avec Neymar avant le Real Madrid

Il y avait foule ce lundi matin au camp des Loges. Malgré la présence d'une sécurité fournie autour du centre d'entraînement du PSG, l'attroupement devant les portes était bien celui de journalistes et non de supporters remontés contre le club.





Venus d'Espagne bien sûr mais aussi d'Inde, les médias ont pu répondre à au moins une des interrogations qui entourait Neymar ces dernières semaines : il sera de retour dans le groupe qui recevra le Real Madrid, mardi soir au Parc des Princes.





Autour du "Ney" d'autres interrogations demeurent. A commencer par sa capacité à disputer une telle rencontre après plus de dix semaines sans jouer, depuis son entorse à la cheville gauche face à Saint-Etienne (1-3, le 28 novembre). Et plus précisément le nombre de minutes qu'il pourra jouer.

L'article continue ci-dessous





Nasser Al-Khelaïfi présent pour saluer les joueurs



Pour cette rencontre, le PSG devrait pouvoir compter sur un effectif complet à l'exception de Sergio Ramos toujours touché au mollet droit et qui était absent de l'entraînement collectif de lundi matin. Contrairement à son compatriote Ander Herrera.





Pour cette séance de veille de match, Mauricio Pochettino avait convoqué 23 joueurs de champ et 5 gardiens (Navas, Donnarumma, Letellier, Lavallée et Randriamamy), tous salués par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, présents comme souvent à la veille des matches de Ligue des champions.





Xavis Simons et Edouard Michut étaient aussi présents, tout comme Layvin Kurzawa et Juan Bernat, pourtant non inscrit sur la liste UEFA pour cette compétition.