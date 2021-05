PSG, Arsène Wenger : "La défense n'est pas assez bonne pour gagner la Ligue des champions"

L'ancien entraîneur d'Arsenal considère que le PSG doit améliorer son secteur défensif pour espérer remporter la C1.

Le Paris Saint-Germain a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Manchester City ce mardi soir. Après leur défaite au Parc des Princes mercredi dernier, les hommes de Mauricio Pochettino sont de nouveau tombés face à Manchester City. Pourtant, les Parisiens, privés de Kylian Mbappé, n'ont pas démérité mais ont été puni sur deux contres-attaques par Riyad Mahrez et doivent dire adieu à leurs ambitions européennes.

Présent sur le plateau de beIN Sports en Angleterre, Arsène Wenger a analysé la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City. Pour l'ancien technicien d'Arsenal, le club de la capitale a été punit en raison d'une défense trop faible, un secteur que le champion de France en titre doit songer à améliorer l'été prochain pour pouvoir atteindre ses ambitions sur la scène européenne, selon lui.

"Les choses se sont répétées sur le premier et le deuxième match. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le PSG, ce (mardi) soir, a bien joué, a montré de belles qualités sur certains aspects de son jeu mais a été pris deux fois sur contre-attaques. Une fois avec le gardien au départ et une autre fois sur le second but. Ce qu’il faut maintenant c'est de bien analyser les choses, c’est se demander ce qu’ils peuvent améliorer. Et pour moi, c'est en défense", a analysé Arsène Wenger.

"Je n'ai pas aimé le comportement de Fernandinho"

"Dans ces moments, la défense n’est pas assez bonne pour gagner la Ligue des champions. Ils ont un énorme potentiel mais c’est là qu’ils doivent apporter des corrections. Les matchs de haut niveau nécessitent de la concentration, du calme et du contrôle. On ne peut pas ignorer qu’ils ont terminé les deux matchs à 10. Ça s’est encore répété. Ils doivent progresser la discipline quand les choses ne tournent pas bien. C’est une part importante de ces matchs", a ajouté le Français.

Outre la défense du Paris Saint-Germain, Arsène Wenger n'a pas apprécié le comportement de Fernandinho. Le Brésilien, préféré à Rodri dans l'entrejeu, a provoqué l'expulsion d'Angel Di Maria après l'heure de jeu. L'Argentin a été coupable d'un geste d'humeur à l'encontre du milieu de terrain brésilien et a écopé d'un carton rouge. Pour l'ancien entraîneur d'Arsenal, Fernandinho n'aurait pas dû s'en sortir sans le moindre carton.

"Je n’ai pas aimé comment Fernandinho s’est comporté ce soir (mardi, ndlr) parce que c’est de la provocation. Si vous expulsez Angel Di Maria, vous devez aussi expulser Fernandinho, selon moi. Mais il aurait déjà dû avoir un carton jaune pour sa provocation sur Angel Di Maria et je pense que les deux auraient dû prendre rouge. Au bout du compte, sur les deux matchs, vous payez là où vous êtes faibles. Manchester City a eu moins de faiblesses que le PSG sur les deux matchs", a ajouté Arsène Wenger.