Edouard Cissé : "Paris a perdu son sang-froid"

L'ancien milieu de terrain du PSG a regretté l'état d'esprit d'une équipe trop friable mentalement.

Le Paris Saint-Germain a craqué ce mardi à l'Etihad Stadium. Après avoir fait jeu égal avec les Cityzens pendant la première période, les joueurs du club de la capitale ont perdu le fil en seconde période avec comme symbole, l'expulsion d'Angel Di Maria, pourtant en jambes, signant la fin des espoirs du PSG dans la compétition. Les Cityzens ont donc validé leur billet pour la finale de la Ligue des champions. Dans une interview accordée à L'Equipe, Édouard Cissé a analysé la rencontre et considère que le premier but a plombé le PSG

"Pleins de faits de jeu peuvent faire basculer le match mais le premier but encaissé fait mal. Un long dégagement d'Ederson... Cela signifie que tu n'y es pas défensivement, tu ne peux pas te le permettre. Bien sûr, Manchester City a de la réussite mais la réussite accompagne les équipes qui ont plus envie, qui ont confiance. Au bout de la dixième minute, je sentais que c'était plié. Dans l'attitude des joueurs mais aussi parce que c'est un but casquette, dans le dos de la défense. On sait alors que ça va être compliqué", a expliqué l'ancien milieu du PSG.

Et puis Manchester, c'est très fort au milieu. Je ne sais pas si les gens ont vu le match de Fernandinho mais il va harceler le porteur du ballon, il se met dans les angles de passe, il n'y a pas photo. C'est sur ce plan-là que je suis déçu, le milieu parisien aurait dû être plus agressif, aurait dû aller chercher le porteur.Fernandinho défendait en avançant, je n'ai pas vu ça à Paris, Gueye peut le faire mais il n'était pas là", a ajouté le finaliste de la C1 avec Monaco en 2004.

"Neymar a surjoué, sans Mbappé, c'était compliqué pour lui"

L'article continue ci-dessous

Pour Édouard Cissé l'absence de Kylian Mbappé change tout le match, y compris la partition délivrée par Neymar : "Tu n'a plus Mbappé, tu n'as plus à te soucier de la profondeur (rires). Quand tu as Mauro Icardi, il faut avoir le ballon et l'amener dans les trente derniers mètres, tu ne peux plus jouer en contre. Du coup, la défense de Manchester City a pu évoluer beaucoup plus haut, elle a subi une ou deux vagues mais beaucoup moins que s'il y avait Mbappé. Je ne veux pas défendre Neymar, il faut qu'il marque, qu'il soit plus décisif mais derrière il faut que cela bétonne".

"Et ce premier but te plombe, moi ça m'a plombé. Après, Neymar a fait du Neymar, il a surjoué, il n'avait pas son compère Mbappé, c'était compliqué pour lui. Ce n'était pas un grand Neymar donc ce n'était pas un grand Paris (...) C'est surtout l'attitude à la fin qui me déçoit. Tu es mené 2-0 et tu pètes les plombs. Il y a un moment où c'est Kevin De Bruyne qui est obligé de calmer les Parisiens ! Et Di Maria se fait berner par Fernandinho. Pas Di Maria quand même ! Paris a perdu son sang-froid. Je peux comprendre leur frustration, on a vu que City n'était pas embêté avec le ballon. City était plus fort, c'est tout. Sur les deux confrontations, City est supérieur trois périodes sur quatre. Et ce n'est pas une question d'argent entre les deux équipes puisque les joueurs ont le même salaire. Il manque quelque chose collectivement", a ajouté l'ancien milieu du PSG.

"C'est une question de composition d'effectif. Le PSG a quand même deux des trois meilleurs joueurs du monde. Tu as 400 millions de transferts, donc ce n'est pas un problème de moyens, mais de choix. Manchester City a un effectif de 25 à 30 internationaux que Pep Guardiola sait gérer parce que tu laisses quand même Raheem Sterling et Sergio Agüero sur le banc. Il faut être costaud", a conclu Édouard Cissé.