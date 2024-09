PSG : Après Vitinha, une recrue estivale blessée

Gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui vient de perdre l’un de ses renforts du mercato estival.

A peine arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival, qui venait de se terminer, un joueur va déjà passer à l’infirmerie. Convoqué par sa sélection pour la trêve internationale de septembre 2024, ce joueur parisien vient de se blesser alors que les Franciliens déploraient la blessure de Vitinha, qui est un joueur très important pour Luis Enrique.

Vitinha blessé

Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont été convoqués par leurs sélections nationales respectives pour la trêve de septembre. Parmi ceux-ci Vitinha, homme fort de Luis Enrique dans l’entrejeu de la formation francilienne. Mais le joueur portugais n’a pas pu terminer la rencontre remportée jeudi par la Seleção face à la Croatie (2-1) en première journée de Ligue des Nations. Blessé à la cheville à la fin du temps règlementaire, l’ancien du FC Porto a été libéré et remis à la disposition de son club, vendredi.

« Le milieu de terrain a déjà quitté l’équipe nationale. Vitinha a été déclaré inapte au prochain match de l’équipe par l’Unité de Santé et Performance de la FPF, raison pour laquelle il a été écarté du groupe. Le joueur est sorti sur blessure avant la fin du match contre la Croatie et ce vendredi matin, il a déjà quitté le groupe, ce qui signifie qu’il ne sera pas présent au match du deuxième tour de la Ligue des Nations », indiquait la Fédération portugaise de football dans une note.

Désiré Doué blessé également

En dehors du milieu central portugais, qui attend des examens médicaux complémentaires, le PSG vient de perdre également Désiré Doué, qui a rejoint le club au cours de ce mercato estival en provenance de Rennes. Convoqué en Equipe de France Espoirs pour les éliminatoires de l'Euro 2025, le joueur qui a été titularisé par Gérald Baticle, n’a pas pu disputer tout le temps imparti à la partie.

Auteur du but égalisateur des Bleuets, l’ancien Rennais a été touché à la cheville et remplacé en toute fin de match. A la fin du match, l’ailier français a donné de ses nouvelles au micro de la chaîne L'Equipe. « Non, ce n'est pas très important. Le joueur a tiré dans le ballon et c'est venu dans ma cheville. Elle a un peu tourné. C'est sur le coup que ça fait mal. Je pense que ça va aller », a-t-il déclaré.