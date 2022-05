PSG : Angel Di Maria évoque son avenir

Angel Di Maria et la Juventus : une idée concrète en vue de la saison prochaine. Mais encore embryonnaire. L'Argentin, pourtant sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin prochain, ne sait pas encore quel maillot il portera à partir de juillet prochain. Et c'est une décision qui, plus que de lui, dépendra du club parisien.

"J'aimerais que ma dernière année en Europe soit à Paris"

Pour le moment, le club de la capitale ne semble pas pressé et déterminé à l'idée de conserver l'Argentin, mais les choses peuvent évoluer en fonction de la direction que prendra le PSG pour la saison prochaine. Dans une interview accordée à l'émission 'Todo Pasa', un programme de la station de radio argentine 'Urbana Play FM', Angel Di Maria a évoqué son avenir : "Le contrat se termine en juin et mon idée est de rester ici. J'aimerais que ma dernière année en Europe soit ici à Paris. Je ne sais pas si le club a le même désir".

"Il y a un pré-contrat, on verra si on le signe ou pas, sinon je verrai la possibilité d'aller dans une autre équipe en Europe pour arriver de la meilleure façon possible à la Coupe du monde, si je suis appelé", a ajouté l'ailier du Paris Saint-Germain. Et les États-Unis, lui demande-t-on en studio, comme une étape intermédiaire avant le retour en Argentine, à Rosario Central ?

Un retour à Rosario au programme

"Ce ne serait pas mal (rires). Mais non, l'idée est de jouer une autre année en Europe, puis de rentrer au pays. Même si nous savons comment est le football, il faut réfléchir année après année et voir comment les choses se passent", a conclu Angel Di Maria. En résumé : mieux vaut attendre. Di Maria le fera, en attendant un signe concret du PSG.

La Juventus fera de même, et ce n'est qu'en cas de séparation définitive avec les Parisiens qu'elle pourra se manifester afin d'attirer les services de l'international argentin. En gardant toujours à l'esprit la volonté du champion argentin : une année de plus en Europe, pas plus. Au cours de cette interview, l'Argentin a également pris la défense de Lionel Messi et a réagi aux sifflets qu'il a subi au Parc des Princes.

"Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants, ils sont très passionnés et ils voient les meilleurs joueurs arriver, une équipe et qu’on est éliminé en 8e de finale de Ligue des champions, c’est normal qu’ils soient déçus. Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde, a confié le Parisien. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le football. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le football, ce genre de choses arrivent", a analysé Di Maria.