PSG, Alphonse Aréola encense Keylor Navas et évoque son avenir

Prêté à Fulham, l'international français a été élogieux envers le gardien du PSG et réfléchit déjà à son avenir.

Prêté à Fulham cette saison, Alphonse Aréola appartient toujours au Paris Saint-Germain, mais son avenir dans la capitale française semble bouché puisque le portier français aspire à avoir du temps de jeu pour continuer sa progression, hors, Keylor Navas s'est imposé rapidement au PSG et a vite fait l'unanimité. En effet, l'ancien gardien du Real Madrid a apporté de la sérénité et a souvent sauvé le club de la capitale quand il le fallait, notamment face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Dans une interview accordée à RTL, Alphonse Aréola a encensé Keylor Navas qui lui a succédé en tant que gardien n°1 au Paris Saint-Germain lors de l'été 2019 : "Keylor Navas est performant. Il aide le PSG à être là où il est. J’ai regardé les matchs notamment ceux de Ligue des champions, je suis de très près le club. Cela fait plaisir de voir Paris passer les étapes. Et Keylor Navas a été un très grand acteur de tout ça.“

Après un prêt d'une saison au Real Madrid dans le cadre de l'accord pour le transfert de Keylor Navas au PSG, lors duquel il a très peu joué, Alphonse Aréola s'est relancé cet été en rejoignant Fulham. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ses performances sont bonnes et lui permettent de faire remonter sa cote sur le marché européen. Qui plus est, l'international français en profite pour découvrir la Premier League, un championnat qu'il affectionne.

"La Premier League me plaît"

Alphonse Aréola est heureux de retrouver du temps de jeu cette saison du côté de Fulham : "Cela fait du bien à la tête d’enchaîner les matches. On est des compétiteurs, on est ambitieux, on a envie de jouer. En plus c’est dans un championnat qui est très relevé. J’essaye de donner le maximum à chaque fois, le meilleur de moi-même, et montrer ce que je sais faire. C’est un nouveau championnat, une nouvelle langue, même si je parlais déjà anglais".

"C’est un championnat très différent, intense. Pour un gardien, il faut être prêt physiquement pour chaque contact, chaque duel. Si je voudrais insister en Premier League ? C’est un championnat qui me plait. Malgré les résultats, je prends beaucoup de plaisir à jouer. C’est un championnat avec beaucoup d’intensité, qui nous met en avant, et qui est visionné par beaucoup de monde aussi, donc ça me fait du bien", a ajouté le portier français.

Alphonse Aréola a réagi aux rumeurs l'envoyant en Italie la saison prochaine : "J’ai vu deux ou trois trucs, mais c’est beaucoup de rumeurs. Des choses dites à droite à gauche, surtout en ce moment. C’est bientôt la fin de saison, la fenêtre du mercato va s’ouvrir bientôt. C’est agréable, ça prouve que je fais mon boulot et que j’arrive à être performant malgré les résultats. J’arrive à montrer ce que je sais faire et que je suis toujours là".