Le Barça fixe le prix d'Emerson, le PSG à l'affut

Joan Laporta, le président du Barça, est enclin à laisser partir le défenseur brésilien Emerson. Son prix a été fixé à 25M€ et le PSG est intéressé.

Ce sont des jours et des semaines de travail qui attendent Joan Laporta et son conseil d'administration. La nouvelle direction sportive du Barça commence à plancher sur le projet qu'ils ont vendu aus socios, avec la saison 2021-2022 à l'horizon, et l'un des joueurs contactés pour intégrer l'équipe durant l'été est Emerson Royal (22 ans). Le Brésilien a été informé que la principale option pour lui est de rejoindre l'effectif blaugrana pour la saison prochaine.

Le Barça et le Betis associés pour Emerson

Cependant, il faut tenir compte du fait que l'opération pour le latéral droit, signé à l'hiver 2019, présente de nombreux points particuliers. Barcelone et le Betis ont payé 12 millions d'euros (six chacun) à l'Atlético Mineiro, convenant que le footballeur resterait à Séville jusqu'en 2021 et ensuite jusqu'en 2024, au Camp Nou. Par conséquent, tout mouvement a besoin du consentement des deux parties. Si les Catalans veulent Emerson, ils doivent payer 9 millions aux Verdiblancos, et vice versa. Et le club qui le perdra récupérerait 50% sur une vente éventuelle.

Ces nombreuses contraintes administratives compliquent les affaires du Betis, qui voudrait que le Brésilien continue même en prêt. Ce n'est pas un scénario que Barcelone envisage. Ni Emerson, très à l'aise à Villamarín et en Andalousie mais conscient que sa prochaine étape sera dans une équipe aux plus grandes aspirations. La suite logique serait donc un avenir chez les Blaugrana ou alors un engagement avec un club tiers que pourrait être Paris.

Parmi les prétendants qui ont frappé à la porte de l'une des défenses les plus solides de la Liga (deux buts et quatre passes décisives en 2281 minutes cette saison, celle la plus utilisée par Pellegrini) se détache donc le PSG. Depuis le Parc des Princes, les contacts sont maintenus depuis l'été, bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été faite. Barcelone, en ce sens, a clairement indiqué qu’il ne donnerait son feu vert à son départ que s'il reçoit une offre de 25M€ en échange.

Dest continue, Sergi Roberto peut partir

Sur ces 25 millions, cependant, 12,5 iraient au Betis. Le club du Barça a déboursé 6 millions pour Emerson, auxquels il faudrait ajouter le 9 pour le «récupérer», 15 au total, et pour son transfert seulement 12,5 seraient encaissés, ce qui serait une opération peu rentable. Au Camp Nou, on donne la préférence à Sergino Dest pour le poste d'arrière droit. Sergi Roberto, lui, n'entre pas vraiment dans les petits papiers de Koeman. Toutefois, le club catalan n'a pas l'intention de céder l'international espagnol gratuitement.

Emerson a de bonnes chances d'entrer dans les listes brésiliennes pour la Copa América (il a fait ses débuts avec les Auriverde en novembre 2019) ou celle pour les Jeux Olympiques (Jardine l'a contacté en novembre, lors de son dernier match). A Barcelone, on espère fortement que sa présence à l'un de ces tournois servirait à faire grimper un peu plus sa cote.