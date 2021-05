PSG, Al-Khelaifi convaincu de pouvoir garder Mbappé

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est certain que Kylian Mbappé portera encore le maillot du PSG la saison prochaine.

Le PSG a abandonné ce dimanche son titre de champion de France au LOSC. Un déclassement préoccupant, surtout par rapport au message envoyé aux stars de l’équipe et aussi les grands joueurs pouvant rejoindre cette formation dans le futur.

Parmi ceux dont l’avenir reste en suspens il y a Kylian Mbappé. Et avant ce match, ce dernier a clairement indiqué qu’il voulait poursuivre son parcours dans une équipe qui gagne. De quoi inquiéter les responsables du club ? Pas du tout, si l’on en juge les propos tenus par Nasser Al-Khelaifi au coup de sifflet final.

"Pour moi, Kylian est un joueur du PSG et sera un joueur du PSG. Je ne suis pas inquiet, a clamé le président après l’ultime match de la saison. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Mbappe est Parisien. Il est français il est parisien, il est sous contrat et il veut rester à 100%."

Mbappé : « Que faut-il faire ? Moi, je ne suis qu’un joueur »

En même temps qu’Al-Khelaifi s’exprimait devant les journalistes, Kylian Mbappé a aussi lâché quelques mots à sa sortie du terrain. Et son discours était assez ambigu par rapport à ses intentions futures. « Que faut-il faire maintenant ? Moi, je ne suis que joueur, a indiqué l’international français. Les gens ont vu, et tout le monde a vu. Et quand c’est le cas, c’est plus facile de tirer les conclusions. Il n’y a pas de souci. On a perdu le titre, maintenant il faut se concentrer sur le futur. »

Les prochains jours vont certainement être décisifs du côté de la capitale pour le dossier en question. De son dénouement dépendra certainement le projet du club. A ce sujet, et après avoir pris la peine de féliciter le LOSC pour son couronnelent, Al-Khelaifi s’est aussi voulu rassurant, même s’il a reconnu que la saison 2020/2021 n’a pas été à la hauteur des attentes : « On n'est pas déçus, on a fait des choses positives, une demie de Ligue des Champions, on a battu United, le Barça, Munich. La perte du titre, c'est une leçon cette saison à retenir (…) On est ambitieux, on travaille déjà pour la saison prochaine. »