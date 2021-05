Mbappé : "Je veux jouer dans une équipe qui gagne"

Fraichement élu joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a fait part de ses intentions pour le futur.

Il y a deux ans, après avoir été désigné en tant que meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il voulait prendre plus responsabilités. Cette fois, et à l’issue d’une autre consécration, il a lâché une nouvelle bombe en confirmant qu’il n’a pas encore pris sa décision. En outre, il n’a pas non plus écarté l’idée d’un départ.

« Le projet sportif sera très important dans mon choix »

« Ce que je veux c’est gagner et qu’il y ait un projet solide autour de moi. C’est le plus important, a déclaré l’international français au micro de Canal+. Je mange et je vis le football et le projet sportif est très important. Il n’y a qu’un club qui gagne la Ligue des Champions chaque année, mais il faut sentir qu’on part avec une équipe qui veut gagner. On va discuter avec le club et on verra ce qui va se passer. En tous cas, j’ai toujours été heureux ici. Je comprends que tout le monde attend ma réponse. On va faire les choses dans l’ordre. »

S’il laisse la porte ouverte à une nouvelle aventure, le prodige de Bondy a réitéré le fait qu’il est très reconnaissant envers le club francilien : « Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. Je veux les remercier car quand j’arrive ici je ne suis personne. Ils m’ont donné plus de confiance que je ne le méritais. J’ai toujours été reconnaissant avec les dirigeants et le club ».

Une « fierté immense » d’être élu meilleur joueur

Avant de s’exprimer sur son futur, Mbappé a bien sûr fait part de son bonheur par rapport au prix reçu de la part de l’UNFP. « (C’est) une fierté immense de gagner cette récompense. C’est toujours la même sensation, la récompense du travail fourni durant l’année. Il faut remercier les coéquipiers, qui m’ont mis en confiance. Et merci au club. C’est un pas de plus, dans mon histoire. C’est un trophée de plus et pas des moindres ». Il a aussi assuré ne pas être rassasié des récompenses individuelles : « J’ai faim et chaque trophée est différent. Car cela représente une saison et des émotions différentes. Et ce sont les joueurs qui m’ont élu. Il n’y a pas mieux. »

L’ancien monégasque s’est ensuite attelé à évaluer sa saison : « Elle est très bonne, a-t-il jugé. J’ai toujours réussi à rester décisif, même quand j’ai été moins bon dans le jeu. Après j’ai retrouvé les jambes, l’allant physique et l’instinct. J’ai réussi à faire 6 derniers mois de très haut niveau ». Et pour ce qui est du bilan collectif avec son équipe, il a confié : « Le coté compétiteur est certainement frustré. Mais ça montre que ce qu’on a fait les précédentes années c’était extraordinaire et irréel. »

« Je ne joue pas pour répondre aux critiques »

Mbappé est aussi revenu sur les critiques qu’il a reçu au cœur de la saison lorsqu’il était moins bien en terme de rendement : « La critique sur le foot, tu ne pourras jamais l’éviter et je ne serai jamais contre. Mais les critiques sur la personne c’est déplacé. Je ne joue pas pour y répondre, je joue pour la passion et pour gagner. »

Pour finir, le champion du monde 2018 a aussi évoqué le rôle de leader qu’il a pu endosser au PSG ces derniers temps. « J’avais cette volonté. J’ai toujours fait un travail sur moi-même et j’ai toujours voulu gagner. C’était aussi une nécessité. L’équipe avait besoin de quelqu’un pour essayer d’élever la voix. C’est venu naturellement. Il y a aussi cette nouvelle envie de transmettre. Mais il ne faut pas non plus parler pour parler. Et il ne faut pas prendre trop de place car il y a le capitaine et le coach. Je sais que ma voix compte. »