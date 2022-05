PSG : Al-Khelaifi : "Avec Kylian, on construit quelque chose de fort"

Il ne pouvait pas rater ça. Kylian Mbappé animait ce lundi une conférence de presse pour évoquer les raisons qui l’ont incité à rempiler avec le PSG. Et à ses côtés, Nasser Al-Khelaifi était bien sûr présent. En tant que président, il a bombé le torse après avoir réussi le « non-transfert » du siècle. Et quand il en a eu l’occasion il a aussi expliqué la voie que son club entend suivre désormais pour atteindre ses objectifs.

"On a construit quelque chose de très fort entre nous depuis le premier jour. Peut-être que vous ne le comprenez pas maintenant mais vous le comprendrez plus tard que c'est positif pour le club, le championnat, la France", a indiqué NAK à l’assistance, pour justifier les efforts consentis pour conserver Mbappé, tant au niveau financier que sur le plan des prérogatives sportives.

Le dirigeant qatari a aussi mis en avant l’objectif premier qu’a eu le club en conservant Mbappé dans son effectif. « Kylian est resté au PSG pour les trois prochaines saisons, c'est très important pour nous, la Ligue 1 et la France. Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde (…) Il reste ici parce que Paris le met en condition pour réaliser ses objectifs sportifs: gagner, gagner et gagner. »

« Avec Mbappé, on parle toujours football »

Depuis que Mbappé a prolongé, les médias spéculent sur un pouvoir conséquent qui lui aurait été accordé dans la gestion du club. Ça serait aujourd’hui le maitre du sportif, et qui déciderait même de l’identité du futur coach ou de directeur sportif. L’intéressé s’est défendu d’avoir autant de responsabilités et Al-Khelaifi a aussi réfuté l’idée, mais a confirmé que les volontés du club et du jour vont de pair. « Depuis le premier jour, on parle football avec sa famille, a-t-il rappelé. C'est ce que j'aime chez lui, on parle toujours football. Nous quand on vient ici, on vient ici parce que c'est Paris et il vient pour gagner beaucoup de trophées. »

Le nouveau contrat de Mbappé a fait jaser en Espagne. Javier Tébas, toujours prompt pour tirer à boulets rouges sur Paris, a encore été très critique envers la direction francilienne. NAK a eu l’élégance de ne pas lui répondre : « Notre président de Ligue 1 c'est Vincent Labrune. Il peut mieux vous répondre. Mais c'est peut-être une bonne chose si la Ligue 1 se débrouille mieux que la Liga. Nous, on a du respect pour tout le monde. On est concentrés sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde, c'est le plus important pour moi ».

Enfin, avant de s’éclipser, Al-Khelaifi a tenu aussi à souligner que Mbappé n’a jamais privilégié l’argent. « Jamais on a donné les chiffres, mais ce n'était pas le plus important, le plus important, c'était le projet sportif. L'argent, le club en Espagne aurait pu payer plus », a-t-il conclu.