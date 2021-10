PSG : Adil Rami donne son avis sur le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé

Le défenseur de l'ESTAC a livré son regard sur l'association entre l'Argentin et l'international français ainsi que son avis sur la Ligue 1.

Kylian Mbappé a fait la une des journaux cette semaine. Ses différentes interviews avec notamment la question de son avenir ont beaucoup fait parler, mais l'international français en a également profité pour manifester sa joie de jouer avec Lionel Messi. Les deux attaquants du PSG ont peu évolué ensemble jusqu'à présent, mais le Français et l'Argentin ont illustré leur complémentarité sur le second but du PSG face à Manchester City. Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, Adil Rami s'est montré optimiste pour le duo Messi-Mbappé.

"Certes, je n’ai jamais gagné, mais il y a eu des matchs nuls (3), et j’ai récupéré 4 ou 5 maillots de lui (rires). Le pire, c’est qu’avec Séville on a gagné une fois 2-1 à la maison face à son Barça (le 3 octobre 2015) et j’étais blessé. (Il réfléchit) Oh là là, douze matchs quand même… Il était trop fort. A l’époque, il était toujours dans mon dos, en position de hors-jeu, puis il se replaçait doucement, il touchait la ligne médiane, repartait et trouvait toujours Pedro en relais. C’était incroyable", a analysé l'ancien international français.

"Maintenant, il est davantage dans un rôle de passeur, donc c’est plus facile pour les défenseurs, on peut l’attendre. Je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire ses slaloms de débutant. D’ailleurs, comme je suis un grand fan de Kylian Mbappé et que j’espère profondément qu’il aura un Ballon d’Or, je suis content qu’il soit resté au PSG. Pas pour moi, car je n’aime pas les joueurs comme lui qui atteignent leur pointe de vitesse en quelques secondes, mais parce que Lionel Messi va le régaler. Sincèrement, si Kylian comprend les appels qu’il doit faire, ça va faire très mal, Messi saura faire la passe au bon moment et parfaitement la doser", a ajouté Adil Rami.

"La Ligue 1 évolue dans le bon sens"

Outre ce duo, Adil Rami, revenu en France après plusieurs expériences à l'étranger, est très attentif au reste du championnat de France. Le champion du monde 2018 a évolué en Espagne, en Italie, au Portugal et en Turquie durant sa carrière et considère que la Ligue 1 évolue dans le bon sens. Le défenseur central de Troyes, qui n'a pas encore joué le moindre match cette saison, considère que la Ligue 1 grandit grâce au PSG et aux locomotives du football français.

"Il a passé un cap et j’en suis très heureux. Aujourd’hui, quand tu reviens dans le championnat de France, les gens te félicitent. Ce n’était pas le cas dans le passé. Grâce au Paris Saint-Germain, qu’il ne faut pas prendre pour un ennemi mais un rival, la Ligue 1 Uber Eats est une magnifique vitrine, avec des joueurs comme Lionel Messi ou Sergio Ramos", a indiqué le défenseur français de 35 ans.

"L’Olympique de Marseille a aussi démarré un nouveau cycle avec Jorge Sampaoli et ses nombreuses recrues. C’est positif. Il ne faut pas oublier l’Olympique Lyonnais également. Je suis fou de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Avec tous ces personnages, la Ligue 1 Uber Eats évolue dans le bon sens. J’espère que cela va pousser les jeunes à rester au lieu de partir à l’étranger", a conclu Adil Rami, revenu en Ligue 1 à Troyes cet été.