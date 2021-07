PSG, Achraf Hakimi prêt à jouer gardien

L'international marocain n'a pas tranché concernant son poste préféré et est heureux de retrouver de vieilles connaissances madrilènes.

Achraf Hakimi vit ses premières heures en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Le nouveau latéral du club de la capitale a découvert son nouvel écrin : le Parc des Princes ce jeudi. Recruté pour 70 millions d'euros environ avec bonus à l'Inter Milan, l'international marocain vient combler un poste où le Paris Saint-Germain a affiché des lacunes ces dernières saisons et notamment l'an dernier en Ligue des champions face à Manchester City.

Polyvalent, Achraf Hakimi est capable de jouer des deux côtés de la défense, comme il l'a déjà prouvé par le passé, mais aussi dans plusieurs dispositifs tactiques que ce soit dans une défense à quatre ou à trois, bien que ses qualités de contre-attaquant s'expriment mieux dans une défense à trois. Pourtant, Achraf Hakimi ne fait pas de caprices concernant la position dans laquelle il sera aligné par Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée à l'AFP, le Marocain s'est dit prêt à jouer partout où l'entraîneur aurait besoin de lui.

“À quel poste je préfère jouer ? Là où ce sera le mieux pour l’équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m’en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c’est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même, Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants ! J’ai appris beaucoup de choses avec Conte, il m’a fait beaucoup progresser sur l’aspect défensif et la tactique, en particulier", a expliqué Achraf Hakimi.

"J'ai choisi le PSG pour son ambition incroyable"

L'international marocain, passé par le Real Madrid, n'a pas caché sa joie de retrouver de vieilles connaissances en les personnes de Keylor Navas et Sergio Ramos : "Je suis très heureux de jouer à nouveau avec des grands joueurs connus au Real Madrid. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos, qui vient d’arriver. J’ai pu parler avec Navas de comment ça se passe ici, depuis deux ans qu’il y vit, il m’a dit le plus grand bien du club et de la ville.“

Achraf Hakimi ne ressent aucune pression particulière liée au prix de son transfert : "Une pression d’être l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire ? Non. Pour moi, ce sont des chiffres. Je n’ai pas de pression par rapport à cela. Je suis content, j’ai envie de jouer et d’être avec mes coéquipiers et de pouvoir profiter de tout. La vérité, c’est que j’ai choisi le PSG car il y a de très grands joueurs, une ambition incroyable et un grand projet. Ils avaient vraiment envie de me recruter. Je me suis senti prêt pour ce défi et nous allons faire de grands choses".

"Mon entourage a-t-il pesé dans ma décision de choisir le PSG ? Non. C’est ma décision. C’est vrai que la famille pèse dans les décisions, mais c’est une décision prise au niveau sportif. C’est vrai que ma famille peut être très contente dans cette ville. Mais je voulais voir le projet sportif et du futur du PSG. C’est ce qui m’a convaincu. Est-ce que j’ai parlé avec Pochettino ? J’ai pu parler avec lui, échanger un peu nos idées. Petit à petit, vous verrez ce qu’il me demande, mais nous devons continuer à travailler et améliorer les choses", a conclu le néo-latéral du PSG.