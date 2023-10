PSG – AC Milan (3-0) : Les regrets de Luis Enrique malgré la victoire

Un Paris Saint-Germain étincelant a cloué le bec à l’AC Milan, mercredi soir, lors de la troisième journée de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a eu raison de son adversaire, l’AC Milan, mercredi soir, dans le cadre du match de la troisième journée de Ligue des champions de l’UEFA. Mais l’entraîneur du club francilien n’est pas complètement satisfait. Lucho a des regrets.

Le PSG retrouve le sourire

Alors qu’ils ont réussi à battre le Borussia Dortmund (2-0) pour leur entrée en lice, les hommes de Luis Enrique ont été méconnaissables lors de leur deuxième match en Ligue des champions. Pour le déplacement en Angleterre, les champions de France ont livré une copie décevante face à Newcastle United en s’inclinant sur le score de 4-1. Mais les Franciliens se sont repris.

Mercredi soir, les champions de France étaient aux prises au Parc des Prince avec les Italiens de l’AC Milan dans un match comptant pour la troisième journée de Ligue des champions. Un match remportée par le Paris Saint-Germain (3-0) devant les Rossoneri. C’est une reprise de confiance pour Luis Enrique et ses hommes, qui devront faire le déplacement à San Siro dans deux semaines.

Lucho nourrit de regrets malgré la belle victoire

Malgré la victoire 3-0 contre les Rossoneri, les Rouge et Bleu n’ont pas été sans défaut, reconnaît l’ancien coach du FC Barcelone. Ce dernier a bien vu le début de match très timide du Paris Saint-Germain, mais qui a fini par reprendre confiance.

"Les premières 25 minutes étaient pour l'AC Milan, ils étaient impressionnants. On a commis des erreurs en sortie de ballon, ça a généré un manque de confiance. On respirait le doute", a d'abord déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne après le match.

"Sur le côté gauche ils sont très forts, notre côté droit aussi, eux ont un peu changé leur système en 4-4-2 et en marquant Hakimi et Dembélé et ça a généré des difficultés. Mais le but nous a tranquillisés, on a pu finir la première mi-temps de meilleure manière. Les 25 premières minutes on n'a pas été fluides mais on s'est bien adaptés en défense, et mettre le premier but (par Kylian Mbappé, 32e, ndlr) nous a permis de respirer", a ajouté Luis Enrique, qui n’oublie pas la défaite (4-1) à Newcastle.

"En deuxième mi-temps on a mieux joué. Dembélé a marqué un but magnifique malheureusement annulé, on a continué à insister, à avoir plus d'occasions. Je n’oublie pas cette défaite à Newcastle. C'est le groupe de la mort, on le sait, jusqu'à la dernière journée ça va être difficile de se qualifier, chaque équipe aura sa chance", affirme Lucho pour conclure.