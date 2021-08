PSG, Abdou Diallo "prêt à faire une clé de bras" à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge

Sur le ton de l'humour, le défenseur du PSG a déclaré être prêt à s'employer pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le club de la capitale.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Son avenir fait beaucoup parler et forcément à chaque sortie médiatique d'un joueur du club de la capitale, il est invité à commenter cette actualité. Abdou Diallo n'a pas dérogé à la règle. Qui plus est, le défenseur du PSG connaît Mbappé depuis longtemps puisqu'ils ont tous les deux été formé à l'AS Monaco. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Oui Hustle, Abdou Diallo a, sur le ton de l'humour, indiqué qu'il était prêt à tout pour que son coéquipier reste à Paris.

"Je vais lui faire une clé de bras et il va rester chez nous. Plus sérieusement, j'espère vraiment qu'il va rester. Je le connais depuis qu'il a 15 ans. Il était au centre de formation, il a joué avec mon petit frère. Je lui souhaite avant tout d'être heureux. Je pense qu'il peut être heureux ici, donc j'espère qu'il va rester. Peu importe ce qui lui arrive, je respecterai son choix", a commenté le polyvalent défenseur du Paris Saint-Germain.

Recruté en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2019 pour renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo n'a pas hésité une seconde à rejoindre le club de la capitale. Le polyvalent défenseur, formé à l'AS Monaco, a avoué que sa rencontre avec Leonardo, directeur sportif du PSG, l'a encore plus conforté dans son idée de rejoindre le club parisien, lui le natif de région parisienne.

"Une connexion humaine et sportive avec Leonardo"

"Tout était réuni pour que je vienne au PSG. Honnêtement, je n'ai pas hésité. J'ai eu une réunion avec Leonardo qui a été vraiment positive. Je tombe sur un mec qui kiffe le foot. D'habitude quand on parle avec des clubs qui te veulent, ils essayent de te convaincre parfois en mentant. Là, on a parlé de tout, on a parlé foot, famille, de son travail à lui, de son parcours à lui, de celui de mon agent, c'était vraiment fluide. Il y avait une connexion humaine et sportive. Je me suis dit il n'y a plus de doute en faite, s'ils veulent concrétiser la chose, moi je suis là. C'est un club massif le PSG", a expliqué Abdou Diallo.

"Est-ce que ça a été dur mes débuts ? C'était différent. J'aurais pu rester à Dortmund, ça se passait bien, j'étais titulaire. Mais il faut savoir prendre des risques. Et puis, j'ai toujours réussi dans la difficulté, ça n'a jamais été facile. J'aime la difficulté. J'arrive, il y a Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, je prends mes marques. Je joue beaucoup en Ligue 1 et pas du tout en Ligue des champions. Et en plus j'étais un peu blessé. J'ai un temps de jeu très correct les six premiers mois et au moment de la trêve mon hernie discale se réveille. J'ai serré les dents et j'ai terminé la saison", a ajouté le défenseur du PSG.

Abdou Diallo a expliqué pourquoi il a finalement choisi de jouer pour le Sénégal : "Après ma non-sélection avec les espoirs, j'ai été au Sénégal car j'avais un peu de temps (...) Tous les préjugés, ils tombent. Ils tombent, ils tombent, ils tombent. Je kiffe, ma femme elle kiffe. Si j'avais su avant... Je rentre en France, je signe à Paris. L'année dernière, je suis allé au consultat, j'ai demandé le numéro à Gana Gueye. Je voulais mes papiers pour être Sénégalais. Et au consulat, on m'a demandé si j'avais appelé le sélectionneur, j'ai dit non. De fil en aiguille, j'ai eu le sélectionneur au téléphone. Je lui ai dit une fois que je serai prêt je prendrai ma décision, il n'avait pas besoin de me convaincre. Si je viens au Sénégal c'est que je veux y aller, je voulais régler des affaires personnelles. Je les ai réglées et j'ai dit c'est bon je viens".